Naufrágio de rabeta mata duas crianças no Marajó

Duas crianças, uma de 8 e outra de 2 anos, que não tiveram as identidades reveladas, morrem após uma rabeta naufragar na manhã desta quarta-feira (7/1) durante a travessia pelo rio Maniva, na zona rural do município de Afuá, no Arquipélago do Marajó. As vítimas estavam com a mãe e o pai no momento da tragédia. A embarcação seguia ao município de Santana, no Amapá.

Conforme o Notícia Marajó, a Brigada de Incêndio de Afuá confirmou que a genitora das crianças conseguiu se salvar. Os relatos preliminares dão conta de que ela ainda tentou a menina, que era a mais velha, e o menino mais novo, segurando-os. Porém, apesar do esforço, elas não resistiram.

Os brigadistas também disseram ao Notícia Marajó que os corpos das vítimas foram removidos ainda na manhã desta quarta (7/1) e levados para o município de Santana.

As causas do naufrágio ainda são um mistério. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido. Em nota, a PC disse que, até às 14:45, o caso não havia sido registrado na delegacia que atende o município.