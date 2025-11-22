Incêndio é registrado em área de mata na Ilha de Cotijuba, em Belém

Um incêndio foi registrado na noite de sexta-feira (22/11) em uma área de mata localizada na Ilha de Cotijuba, em Belém. Segundo moradores, o sinistro já foi controlado pela população que se uniu para realizar o combate às chamas. Até o momento, não se sabe o que ocasionou o fogo.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. Em um deles, é possível ver as chamas de perto, além de uma grande quantidade de fumaça. “Tem que chamar o pessoal para ajudar, senão não vai conseguir apagar (o fogo)”, diz um homem ao fundo. “Tem uma bomba d’água ou cano para jogar para cá?”, questiona outro para ver maneiras de controlar o incêndio.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que "o caso não foi registrado". Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informou "não ter sido acionado para a ocorrência". A reportagem também solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel). O Grupo Liberal aguarda retorno.

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) informou que, até a noite de sábado (22), não havia sido acionada para a ocorrência.