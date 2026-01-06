'Irmãos Metralha' são mortos a tiros dentro de casa em Altamira

Diego Mendes Feitosa, de 43 anos, e o irmão dele, Diogo Mendes Feitosa, foram assassinados a tiros dentro de casa na madrugada desta terça-feira (6/1) em Altamira, no sudoeste do Pará. Uma mulher, que também estava no local junto às vítimas, que eram conhecidas pelo apelido de “Irmãos Metralha”, foi baleada, mas conseguiu fugir.

De acordo com o portal Confirma Notícia, o crime ocorreu por volta de 1h em uma residência que fica na travessa Ramiro de Oliveira, no bairro Dom Lorenzo. Um homem, ainda não identificado e que usava capuz, chegou em uma motocicleta e atirou contra os irmãos. Segundo a polícia, a casa funcionava como ponto de venda de drogas.

Testemunhas relataram ao Confirma Notícia que, pelo menos, 15 disparos foram efetuados. O atirador fugiu logo em seguida. Ele ainda não foi localizado. De acordo com a Polícia Civil, a arma utilizada no duplo homicídio foi uma pistola calibre 9 milímetros.

As autoridades informaram que Diego e Diogo tinham antecedentes criminais. Até agora, a polícia não confirmou se a morte deles está ligada à vida pregressa dos dois ou à comercialização de entorpecentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido. Em nota, a instituição disse que o duplo homicídio é investigado pela Delegacia de Homicídios de Altamira. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração do caso e identificação dos envolvidos", comunicou a Polícia Civil.