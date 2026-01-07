Capa Jornal Amazônia
Vídeo mostra agressor de idoso no Terminal Rodoviário de Belém apanhando na rua

A agressão ao idoso ocorreu na segunda-feira (5); suspeito foi preso ainda no local

O Liberal
fonte

Antes de ser conduzido à delegacia, o homem que agrediu um idoso, no Terminal Rodoviário de Belém, apanhou na rua; agressão ocorreu na segunda-feira (5) (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que, antes de ser conduzido à delegacia, o homem que agrediu um idoso, no Terminal Rodoviário de Belém, apanhou na rua. Após a agressão, ele ainda tentou fugir do local, mas foi contido por alguns homens e agredido fisicamente. O vídeo mostra o homem com a camisa rasgada. Em seguida, ele foi encaminhado a uma unidade da Polícia Civil.

Em nota, a Sinart, empresa administradora do Terminal Rodoviário de Belém, informa que, na segunda-feira (5), ocorreu um episódio isolado envolvendo dois passageiros que se esbarraram durante a circulação no terminal. “De forma injustificável e sem qualquer motivação aparente, um dos envolvidos agrediu de maneira covarde um senhor, que foi a vítima da ocorrência”, acrescenta.

Ainda segundo a empresa, o agressor foi imediatamente contido e preso ainda no local. Todas as providências cabíveis foram adotadas de forma rápida e eficiente, com o acionamento das autoridades competentes e o devido suporte à vítima. "Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com a vítima e seus familiares”, afirma. “É importante destacar que este lamentável episódio não teve origem em falhas de segurança do terminal. Trata-se de uma atitude isolada, totalmente fora dos padrões de racionalidade e convivência, que foge a qualquer controle preventivo”, afirma.

VEJA MAIS:

image Idoso é agredido no Terminal Rodoviário de Belém; suspeito foi preso no local
A agressão ocorreu após dois passageiros se esbarraram durante a circulação no terminal

image Pancadaria no centro comercial de Belém termina com idoso violentamente agredido
De acordo com as autoridades, o idoso supostamente teria agredido uma outra pessoa, também idosa, e a população se revoltou e bateu nele

A Sinart informa ainda que reafirma seu compromisso com a segurança, o bem-estar e a integridade de todos os usuários, colaboradores e parceiros do Terminal Rodoviário de Belém, “mantendo-se à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos adicionais”. Também em nota, a Polícia Civil informa que o autor do crime foi preso em flagrante e apresentado pela Polícia Militar na Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPID), unidade que investiga o caso. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração da ocorrência.

O autor da agressão não ficou ferido com gravidade, mas também recebeu atendimento médico. Ele foi autuado em flagrante, mas pagou fiança e foi liberado. Vai responder o processo em liberdade.

 

