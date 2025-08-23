Homem é atingido por tiro no bairro da Marambaia

Um homem não identificado foi atingido por um tiro na cabeça na rua da Marinha, no bairro da Marambaia, em Belém, no final da tarde deste sábado (23). A vítima ficou deitada no chão consciente e se movimentando enquanto aguardava atendimento médico.

Segundo vídeos de testemunhas que circulam na internet, o homem teria tentado assaltar outros dois homens no bairro, que reagiram. Uma das possíveis vítimas do assalto seria policial e atirou no suposto assaltante. Vários curiosos apareceram no local.

A reportagem do jornal O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Civil sobre o caso.