Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é atingido por tiro no bairro da Marambaia

Tiro acertou na cabeça de homem que ficou deitado no chão ainda consciente aguardando atendimento

O Liberal
fonte

Homem foi baleado, após suposto assalto malsucedido, no bairro da Marambaia, em Belém. (Reprodução Redes Sociais)

Um homem não identificado foi atingido por um tiro na cabeça na rua da Marinha, no bairro da Marambaia, em Belém, no final da tarde deste sábado (23). A vítima ficou deitada no chão consciente e se movimentando enquanto aguardava atendimento médico.

Segundo vídeos de testemunhas que circulam na internet, o homem teria tentado assaltar outros dois homens no bairro, que reagiram. Uma das possíveis vítimas do assalto seria policial e atirou no suposto assaltante. Vários curiosos apareceram no local.

A reportagem do jornal O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Civil sobre o caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

rua da Marinha

tiro na cabeça

marambaia

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INCÊNDIO

Casa pega fogo em Marabá na tarde deste sábado (23)

Incêndio foi registrado na Folha 11, no núcleo Nova Marabá

23.08.25 19h40

CRIME

Corpo de mulher é encontrado esfaqueado em São Geraldo do Araguaia, no Pará

Identificação da vítima foi realizada por tatuagens espalhadas pelo corpo, incluindo nomes e desenhos

23.08.25 16h53

Drogas

Adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico é preso em Altamira

Policiais encontraram drogas que seriam revendidas a uma terceira pessoa

23.08.25 12h56

tráfico

Operação da Receita Federal apreende 55kg de drogas em Ananindeua

Droga estava camuflada como carga comum em reservatórios de grande volume

23.08.25 12h19

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Acidente

Acidente de trânsito deixa uma pessoa morta e outra ferida, em São Brás

A colisão ocorreu entre as vítimas e um caminhão neste sábado (23)

23.08.25 11h48

tráfico

Operação da Receita Federal apreende 55kg de drogas em Ananindeua

Droga estava camuflada como carga comum em reservatórios de grande volume

23.08.25 12h19

Furtos em série

Suspeito de furtos em série é preso pela Polícia Civil, em Itaituba

Comerciante local também foi preso por cobrança ilegal sobre um aparelho furtado pelo suspeito

23.08.25 11h15

POLÍCIA

Com passagem por homicídio, suposto líder religioso é preso por estupro em Santa Bárbara

Ao avistar a polícia, o homem tentou fugir pulando os muros de residência próximas, mas logo foi capturado

22.08.25 20h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda