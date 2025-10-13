Cinco pescadores são resgatados após 84 horas à deriva no litoral do Pará

Cinco pescadores foram resgatados pela Marinha do Brasil (MB) nesta segunda-feira (13), após passarem cerca de 84 horas à deriva em alto-mar, próximo ao município de Vigia, no litoral paraense. O grupo, que se sustentava em boias de pesca, foi encontrado por um navio petroleiro. A embarcação em que estavam, que partiu de São João de Pirabas no dia 9 de outubro, havia naufragado na mesma noite, por volta das 19h50, depois de ser atingida por fortes ondas.

De acordo com a Marinha, a embarcação pesqueira zarpou com seis tripulantes. Um dos homens, no entanto, precisou desembarcar em Maracanã (PA) poucas horas após a saída devido a problemas de saúde. Os demais seguiram a viagem até o acidente.

O naufrágio foi identificado na manhã de domingo (12), quando outro barco pesqueiro encontrou a embarcação emborcada, sem sinal de tripulantes, a cerca de 160 quilômetros de Belém. A Marinha foi acionada e iniciou a operação de busca e resgate.

Resgate e estado de saúde

Na manhã desta segunda-feira, os náufragos foram avistados pelo navio petroleiro Champion Pomer, de bandeira das Ilhas Marshall, que realizou o primeiro recolhimento e informou a Marinha.

Um dos homens, de 38 anos, apresentava quadro de desidratação intensa e precisou de remoção imediata. Ele foi levado por um helicóptero Super Cougar, do Esquadrão HU-41, e chegou à Base Aérea de Belém por volta de 12h. O pescador foi encaminhado ao Hospital Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti, onde permanece em observação, segundo a Marinha.

Os outros quatro tripulantes estão sendo transportados para a capital paraense a bordo do Navio-Patrulha “Guarujá” e recebem atendimento médico durante a viagem. A previsão de chegada em Belém, na Base Naval de Val de Cães, é para a noite desta segunda-feira.

Naufrágio do "Netinho III"

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que pescadores encontram o barco que naufragou. Segundo eles, a embarcação chamada "Netinho III" teria ficado presa na rede de pesca durante a madrugada de domingo. No entanto, não havia nenhum tripulante dentro. A embarcação foi retirada do fundo do mar e rebocada para a cidade de Salinas.