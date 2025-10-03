Naufrágio de embarcação que saiu de Belém com destino ao Marajó deixa duas pessoas mortas
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra parte do barco já, no fundo do rio e também registra o momento em que pessoas em barcos menores tentam ajudar
Duas pessoas que não tiveram as identidades divulgadas morreram no final da tarde desta sexta-feira (3) após o naufrágio do barco “Luiz Guilherme”, uma das embarcações mais conhecidas da ilha do Marajó. O acidente ocorreu nas proximidades da comunidade de Olaria, em Ponta de Pedras, quando a embarcação saiu de Belém para buscar mercadorias.
Segundo testemunhas, o barco foi surpreendido pelas fortes maresias e afundou rapidamente. Parte da tripulação conseguiu escapar, mas dois homens ficaram presos dentro da embarcação e não resistiram.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra parte do barco já submerso e registra o momento em que pessoas em embarcações menores tentam prestar socorro.
A tragédia comoveu a população marajoara, que tem o “Luiz Guilherme” como uma verdadeira lenda da navegação regional. Durante décadas, a embarcação transportou passageiros e cargas, tornando-se um símbolo para gerações que dependiam dela para chegar à capital ou retornar ao Marajó.
Os órgãos competentes ainda não divulgaram detalhes oficiais sobre o resgate nem as circunstâncias exatas que levaram ao naufrágio. A reportagem acionou a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Marinha do Brasil em busca de mais informações e aguarda retorno.
