Jovem é encontrada morta com perfuração no pescoço em Tucuruí; ex-marido é o principal suspeito

Alice Ramos Barros, de 22 anos, foi encontrada morta com um profundo ferimento no pescoço nesta segunda-feira (13/10) em Tucuruí, no sudeste do Pará. O ex-marido dela, Daniel Farache Santana, é apontado como o principal suspeito por trás da morte da jovem.

O corpo da vítima estava do lado de fora de casa, que fica na Rua Cametá. A Polícia Civil esteve na cena do crime e constatou a morte de Alice. Segundo o portal Correio de Carajás, dentro do imóvel havia marcas de sangue. Por enquanto, as autoridades não informaram qual teria sido a arma utilizada no crime.

Ainda conforme o Correio, familiares de Alice indicaram Daniel como um possível suspeito no caso. Até o começo da manhã desta segunda (13/10), ele não tinha sido localizado.

A Polícia Científica removeu o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exames necroscópicos, que devem determinar a causa da morte.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.