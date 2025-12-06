Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de importunação sexual é preso em estabelecimento comercial em Parauapebas

Duas funcionários de um estabelecimento relataram que um cliente enviava mensagens de teor sexual

O Liberal
fonte

Genelson Ribeiro foi apontada por duas funcionárias de um estabelecimento comercial como um importunador sexual. (Divulgação / PM)

A Polícia Militar prendeu na manhã da última sexta-feira (5), um suspeito de importunação sexual de duas vendedoras de um estabelecimento comercial, localizado no Bairro União, em Parauapebas. O suspeito identificado como Genelson Ribeiro da Silva foi preso por volta das 9h30min.

As duas funcionárias do local relataram que vinham sendo assediadas há vários dias por Genelson, que enviava mensagens de teor sexual. Em uma ocasião, o suspeito chegou a agarrar uma delas dentro do estabelecimento. A situação causou constrangimento e medo entre as trabalhadoras.

Segundo informações do Correio de Carajás, Genelson teria retornado ao local aparentando alcoolizado, o que aumentou o medo das duas funcionárias. A polícia chegou ao local e realizou a abordagem e constatou que o homem apresentava hematomas no rosto no momento da prisão.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, sem a necessidade do uso de algemas. O Grupo Liberal segue com espaço aberto para a versão do suspeito. 

