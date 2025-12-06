Em Parauapebas, PM recupera peças de roupas furtadas de comércio
Populares apontaram o local onde as confecções estavam guardadas, após o furto
Em Parauapebas, a Polícia Militar recuperou, na noite desta sexta-feira (5), por volta das 23h40, 24 peças de roupas furtadas de uma loja no bairro Rio Verde, no município do sudeste paraense.
Os agentes recberam denúncia popular indicando o endereço onde estariam os envolvidos no furto. No local, uma casa, sem número, os policiais militares encontraram uma adolescente, que afirmou ser a namorada do principal suspeito de participar do furto.
A adolescente entregou as peças de roupa recuperadas pela PM, que foram devolvidas ao proprietário da loja. Ele reconheceu todas as peças.
