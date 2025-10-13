Capa Jornal Amazônia
Jovens morrem em dois acidentes em diferentes trechos da BR-422, em Baião

Os casos foram registrados na noite de domingo (12), na rodovia conhecida como Transcametá

O Liberal
fonte

A imagem mostra Macivaldo Medeiros Teixeira e Edielson Feitosa. (Foto: Redes Sociais)

Dois jovens identificados como Edielson Feitosa e Macivaldo Medeiros Teixeira morreram em acidentes envolvendo motocicletas na BR-422, conhecida como Transcametá, em Baião, no nordeste do Pará. Os casos foram registrados em trechos diferentes da rodovia, na noite de domingo (12).

O corpo de Edielson foi encontrado na manhã desta segunda-feira (13) próximo ao Km 70 da BR-422, na comunidade Anilzinho. O jovem, que era morador da área, estaria trafegando em uma motocicleta quando caiu do veículo e morreu. Não há mais detalhes sobre a dinâmica dos fatos. De acordo com informações de moradores, o acidente teria ocorrido durante a noite anterior. A motocicleta da vítima foi encontrada caída às margens da rodovia.

Já o acidente envolvendo Macivaldo, que era morador da comunidade de Paritá, ocorreu por volta de 21h de domingo. Não há detalhes sobre as circunstâncias da situação. No entanto, a vítima pilotava uma motocicleta e teria caído na pista. Com o forte impacto, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que a delegacia de Baião irá instaurar um inquérito policial para apurar as causas do acidente. “A vítima foi identificada como Macivaldo Medeiros Teixeira. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou. A Redação Integrada de O Liberal também solicitou mais informações sobre o acidente de Edielson para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

