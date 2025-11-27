​Operação prende duas pessoas por tráfico de drogas em Piçarra

A Polícia Civil do Pará prendeu dois homens durante a Operação Piçarra Segura, deflagrada na manhã desta quinta-feira (27) no município de Piçarra, no sudeste paraense. A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão contra investigados por tráfico de drogas e outros crimes na região.

O principal alvo da operação, identificado apenas pelas iniciais P.R., conhecido como “Dimenor”, foi localizado e detido pelos agentes. Ele estava portando duas armas de fogo e diversas munições no momento da prisão. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito possui antecedentes por tráfico e homicídio e é apontado como possível líder de um grupo criminoso investigado.

Em outra residência vistoriada, um segundo homem foi encontrado armado. Embora ainda não haja comprovação de ligação direta com o grupo alvo da operação, ele foi conduzido à delegacia por porte ilegal de arma. Um terceiro investigado permanece sob averiguação.

A Operação Piçarra Segura foi coordenada pelo delegado Rodolfo Carvalho Rocha, titular da Delegacia de Polícia Civil de Piçarra, e contou com apoio de agentes da 10ª RISP, da CORE-Carajás e do Grupamento de Operações com Cães da Guarda Municipal de Marabá.