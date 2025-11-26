Capa Jornal Amazônia
Polícia

PM é morto com facada no pescoço por mulher em Marabá

O crime ocorreu na noite de terça-feira (25), na Folha 20, Núcleo Nova Marabá

O Liberal
fonte

Policial militar é morto com facada no pescoço por mulher em Marabá. (Foto: Redes Sociais)

Um cabo da Polícia Militar identificado como Marlyson Cleber de Lima Maranhão foi assassinado a facadas na noite de terça-feira (25) em Marabá, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na calçada de uma residência, localizada na Folha 20, Núcleo Nova Marabá. Segundo as informações iniciais, a vítima foi atingida na região do pescoço, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no local. A principal suspeita do crime é a companheira da vítima, que teria sido presa pela PM.

O crime ocorreu por volta das 23h30 durante a comemoração de aniversário da própria vítima. Os relatos iniciais são de que moradores acionaram agentes da Guarda Municipal de Marabá (GMM) após a mulher desferir o golpe no pescoço de Marlyson Cleber durante um desentendimento. Tudo ocorreu em via pública e a faca ficou cravada no corpo do PM. Ainda segundo as informações preliminares da GMM, a suspeita apresentava sinais de embriaguez e teria dito que a briga entre o casal iniciou com uma discussão devido a um suposto ciúme do cabo com a ex-esposa. Todos os relatos serão apurados pela Polícia Civil. Ainda conforme a GMM, o veículo da suspeita também foi encontrado nas proximidades, contendo bebidas alcoólicas em seu interior.

Após o esfaqueamento, a suspeita foi detida por populares, que aguardaram a viatura do Grupamento de Operações com Cães (GOC), da GMM, chegar para encaminhar a suspeita à delegacia. Uma ambulância foi acionada por pessoas da área para tentar socorrer Marlyson Cleber. No entanto, ele não resistiu e os médicos somente confirmaram o óbito. O corpo foi periciado e removido ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de necropsia. Ao chegar na delegacia, a mulher perguntava a todo momento aos agentes se o policial realmente havia morrido. Ela foi autuada.

Marlyson era lotado no 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) e deixa dois filhos. Em nota, a Polícia Civil confirmou que uma suspeita foi presa em flagrante por homicídio qualificado pela Guarda Municipal e apresentada à Seccional de Marabá. "Ela está à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. O caso segue em investigação", comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Militar e aguarda o retorno.

Palavras-chave

policial militar é morto

homicídio em marabá
Polícia
