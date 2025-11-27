Incêndio atinge cômodo de residência no bairro do Souza, em Belém

Um incêndio atingiu o cômodo de uma casa na rua Getúlio Vargas, próximo ao conjunto Império Amazônico, no bairro do Souza, em Belém, na noite desta quinta-feira (27). De acordo com testemunhas, as chamas teriam começado na tomada de um ventilador que ficava ao lado da cama, e o fogo rapidamente se espalhou pelo colchão.

VEJA MAIS

Vizinhos perceberam o incêndio e acionaram o Corpo de Bombeiros. Antes da chegada da guarnição, moradores da área iniciaram o combate às chamas. Um dos vizinhos, que é bombeiro, entrou na residência e conseguiu controlar o incêndio utilizando cerca de seis extintores.

No momento do incidente, não havia ninguém dentro da casa. Apenas danos materiais foram registrados. O bombeiro que entrou primeiro no imóvel sofreu ferimentos leves no braço durante a ação.