Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio atinge cômodo de residência no bairro do Souza, em Belém

Apenas danos materiais foram registrados

O Liberal
fonte

Incêndio atinge cômodo de residência no bairro do Souza, em Belém. (Cristino Martins / O Liberal)

Um incêndio atingiu o cômodo de uma casa na rua Getúlio Vargas, próximo ao conjunto Império Amazônico, no bairro do Souza, em Belém, na noite desta quinta-feira (27). De acordo com testemunhas, as chamas teriam começado na tomada de um ventilador que ficava ao lado da cama, e o fogo rapidamente se espalhou pelo colchão.

VEJA MAIS

image Ônibus pega fogo na rodovia BR-316, em Ananindeua, nesta quarta-feira
O ônibus teve perda total. Após o incêndio, toda a estrutura do coletivo ficou totalmente carbonizada

image Incêndio de grandes proporções atinge complexo residencial em Hong Kong e deixa 36 mortos
Autoridades também registraram que pessoas ficaram presas nos escombros

Vizinhos perceberam o incêndio e acionaram o Corpo de Bombeiros. Antes da chegada da guarnição, moradores da área iniciaram o combate às chamas. Um dos vizinhos, que é bombeiro, entrou na residência e conseguiu controlar o incêndio utilizando cerca de seis extintores.

No momento do incidente, não havia ninguém dentro da casa. Apenas danos materiais foram registrados. O bombeiro que entrou primeiro no imóvel sofreu ferimentos leves no braço durante a ação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Incêndio atinge cômodo de residência no bairro do Souza, em Belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME

Dupla que assaltou lavanderia no Umarizal é capturada horas depois na Terra Firme

Foram recuperados dois veículos e um aparelho celular

30.11.25 10h16

FLAGRANTE

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo especializado em furtos de carro

Homem está solto após pagamento de fiança, ele nega as acusações

30.11.25 8h50

APREENSÃO

Cerca de 35 tabletes de maconha são localizados por cão farejador em ônibus na BR-155, em Marabá

A ação ocorreu na tarde deste sábado (29), após fiscalização da PRF e PM

29.11.25 19h53

MORTE

Ciclista morre ao ser atingido por carreta na PA-136, que liga Castanhal a Terra Alta

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (29)

29.11.25 19h10

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FLAGRANTE

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo especializado em furtos de carro

Homem está solto após pagamento de fiança, ele nega as acusações

30.11.25 8h50

MORTE

Mulher tem a cabeça esmagada por caminhão em acidente na BR-316, em Marituba

A vítima e o companheiro estavam em uma bicicleta, na manhã deste sábado (29), quando tudo ocorreu

29.11.25 16h07

CRIME

Dupla que assaltou lavanderia no Umarizal é capturada horas depois na Terra Firme

Foram recuperados dois veículos e um aparelho celular

30.11.25 10h16

PEDIDO DE JUSTIÇA

Morte de Cleide Moraes completa 4 anos e 'sociedade cobra resposta', diz filha da vítima

Atualmente, o acusado do crime, Victor Hugo dos Reis ​Morais, responde em liberdade

24.07.24 17h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda