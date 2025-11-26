Ônibus pega fogo na rodovia BR-316, em Ananindeua, nesta quarta-feira

Um ônibus da linha 40 Horas–Marituba pegou fogo na manhã desta quarta-feira (26), na rodovia BR-316, em Ananindeua, na Grande Belém. O incidente ocorreu por volta de 11h30, nas proximidades do km 4 da via, no sentido Ananindeua–Marituba, no bairro Centro. Não houve registro de feridos até o momento, de acordo com informações preliminares do local.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o ônibus já completamente consumido pelas chamas. A intensidade do fogo gerou uma densa nuvem de fumaça na região. O veículo teve perda total: após o incêndio, toda a estrutura ficou carbonizada. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foram acionadas e atuaram no combate ao fogo.

O incêndio mobilizou duas viaturas dos Bombeiros. No trânsito, o impacto foi maior no sentido Belém–Marituba. A Polícia Militar precisou desviar o fluxo de veículos para a faixa exclusiva do BRT, o que provocou congestionamento, já que apenas uma pista estava em operação.

Incêndio em ônibus Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal

No momento do incidente, o pintor Daniel Pereira passava pelo local e se assustou ao ver as chamas. Segundo ele, relatos iniciais apontavam que o fogo teria começado no motor do ônibus. “O motor começou a pegar fogo. Foi por volta de 11h30. Foi muito rápido. Não vi muita gente. Eu estava passando perto da Prefeitura de Ananindeua quando vi o ônibus pegando fogo”, relata.

O sargento Marcelo Lima, do Corpo de Bombeiros, informou que a equipe atendia outra ocorrência quando recebeu, via Centro Integrado de Operações (Ciop), o alerta sobre o veículo em chamas. Ao chegarem ao local, o ônibus já estava completamente tomado pelo fogo e não havia mais pessoas na área.

“Ao chegarmos, o ônibus estava completamente tomado pelo fogo. Nossa ação imediata foi combater o incêndio e solicitar apoio de outra viatura, devido à intensidade das chamas. A causa do incêndio ainda é desconhecida. Segundo informações do motorista, o fogo teria se iniciado no motor, levando-o a parar o veículo neste local, onde as chamas se propagaram rapidamente”, detalha o sargento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Corpo de Bombeiros. A reportagem aguarda retorno.