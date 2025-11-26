Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PC prende nove pessoas e apreende cerca de 263 quilos de maconha em Ulianópolis

O delegado Denys Rodrigues, titular da Delegacia de Ulianópolis, disse que as investigações iniciaram em novembro deste ano, com o recebimento de uma denúncia anônima

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis com a grande quantidade de droga confiscada na operação. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Nove pessoas foram presas em flagrante depois que a Polícia Civil do Pará apreendeu cerca de 263 quilos de maconha na tarde desta terça-feira (25), em Ulianópolis, no sudeste do estado. Tudo aconteceu no âmbito da operação “Erva Daninha”, feita para combater o tráfico de drogas e associação para o tráfico no município. 

O delegado Denys Rodrigues, titular da Delegacia de Ulianópolis, disse que as investigações iniciaram em novembro deste ano, com o recebimento de uma denúncia anônima. Segundo ele, os agentes passaram a monitorar, com apoio da Delegacia de Dom Eliseu, um grande plantio de maconha em uma propriedade rural, localizada no Rio das Antas.

“Quando nos deslocamos ao endereço, fizemos campanas em veículos descaracterizados e outras diligências para levantamento de dados e conseguimos efetuar a prisão do proprietário de uma caminhonete utilizada na logística do tráfico. A denúncia também mencionava que havia armas na residência, utilizadas pelos trabalhadores do local”, contou.

Após diligências preliminares confirmarem a movimentação suspeita, os policiais chegaram na primeira casa da propriedade, onde os alvos foram encontrados. Durante abordagem, o proprietário autorizou a revista de sua caminhonete, onde foi encontrada uma pistola municiada sem registro, configurando porte ilegal de arma de fogo. No imóvel também foram localizados uma espingarda artesanal utilizada por um dos presos e um tablete de maconha, que este afirmou ser para uso próprio.

“O homem ainda indicou o proprietário do sítio como fornecedor do entorpecente. Diante disso, ele recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ambos foram conduzidos à segunda casa da propriedade, onde foram encontrados os demais envolvidos. No interior do imóvel havia grande quantidade de maconha em diversos estágios de preparo, além de três espingardas artesanais e munições de calibres variados. Todos foram presos por tráfico, associação ao tráfico e posse de armas e munições”, continuou o delegado.

Os presos indicaram a localização do plantio, que fica aos fundos da propriedade. Lá foram encontrados barracos de secagem, estufa climatizada e plantações com iluminação artificial. Foi levantada, inclusive, a utilização de mão de obra colombiana no ambiente. 

“Neste local, outro homem foi abordado portando pistola e também recebeu voz de prisão em flagrante. Todo o entorpecente, armas, munições, celulares, balanças e apetrechos foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Ulianópolis, para que os procedimentos legais fossem adotados”, explicou o delegado Cristiano Nascimento, superintendente da região.

O proprietário do sítio ainda danificou seu celular antes da apreensão. Na sua residência urbana, também foi localizada grande quantidade de droga já embalada e balanças de precisão. Os equipamentos utilizados no cultivo da plantação, como ar-condicionado, eletrodomésticos e demais objetos referentes ao contexto, além do veículo mencionado acima, foram apreendidos. Após encerramento das diligências, todo o material ilícito e os presos foram apresentados na Delegacia de Ulianópolis para formalização do auto de prisão em flagrante.

“Como saldo da operação, temos a apreensão de duas pistolas, quatro armas de fabricação artesanal, cerca de 263 quilos de maconha, 12 aparelhos celulares, cerca de 50 munições e 45 cartuchos de diversos calibres, um rolo de barbante, sete balanças de precisão, três tesouras de poda e duas caminhonetes, além da prisão de nove pessoas, sendo oito homens e uma mulher”, finalizou o superintendente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

pc prende

nove pessoas

apreende

263 quilos de maconha

ulianópolis
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

OPERAÇÃO PROTEÇÃO

PF prende dois homens por armazenarem conteúdo de abuso sexual infantojuvenil na Grande Belém

As prisões ocorreram dentro de mais uma fase da operação “Proteção”, voltada ao enfrentamento de crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet

27.11.25 12h57

POLÍCIA

Operação prende 11 integrantes de organização criminosa no Pará e em mais dois estados

Segundo o delegado Vitor Fontes, os suspeitos atuavam diretamente em crimes como tráfico de drogas, extorsões e atentados contra a vida de agentes de segurança pública

27.11.25 12h22

POLÍCIA

Homem morre após confronto com a Polícia Militar no Marajó

O suspeito possuía diversas passagens pela justiça, incluindo roubo qualificado com uso de arma de fogo e tentativa de homicídio por motivo fútil

27.11.25 11h51

POLÍCIA

Motorista é baleado após caminhão-baú com hortifrúti ser metralhado em Barcarena

Segundo a Polícia Militar, o automóvel, que da Ceasa com destino a Moju, foi alvejado pelo menos nove vezes, sendo que um dos tiros atingiu a perna do motorista

27.11.25 10h50

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Trabalhadores ficam feridos após caírem de caminhão em Ananindeua

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o caso para socorrer a dupla

27.11.25 10h16

DUPLO HOMICÍDIO

Casal sequestrado é encontrado morto com sinais de violência em Anapu

Os corpos foram localizados na manhã desta quarta-feira (26)

26.11.25 13h15

CRIME

Foragida por assassinar o marido no Pará é presa ao matar enteada enforcada no Distrito Federal

Iraci Bezerra dos Santos Cruz, de 43 anos, confessou o crime contra a criança

26.11.25 10h51

POLÍCIA

'Irmão Metralha' é encontrado morto em São Miguel do Guamá; polícia trata caso como homicídio

Trabalhadores de uma cerâmica, que fica próxima de onde estava o cadáver, relataram ter escutado três disparos de arma de fogo na noite anterior

27.11.25 9h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda