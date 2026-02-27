Motociclista por aplicativo e passageira ficam feridos durante perseguição policial em Ananindeua

Um motociclista por aplicativo e a passageira que estavam na moto ficaram feridos na noite desta sexta-feira (27), após serem atingidos durante um acidente de trânsito no Conjunto 40 Horas, em Ananindeua.

O caso ocorreu no momento em que a Polícia Militar realizava uma ação na área e terminou com um casal preso. As circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apuradas oficialmente.

De acordo com testemunhas, o motociclista e a passageira foram atingidos por um veículo de cor branca que, supostamente, estaria em fuga com criminosos dentro. Ainda segundo relatos, o carro branco teria colidido inicialmente com outro automóvel. Uma viatura da Polícia Militar que vinha logo atrás passou a atuar na ocorrência no momento em que os ocupantes do veículo branco empreenderam fuga e teriam atirado contra a guarnição, dando início a uma perseguição.

Durante a sequência dos fatos, o motociclista por aplicativo e a passageira acabaram atingidos. Até o momento, não se sabe exatamente se eles foram atingidos pela viatura da Polícia Militar ou pelo veículo de passeio que estava em fuga.

As vítimas foram socorridas após o acidente, mas o estado de saúde delas não foi divulgado.