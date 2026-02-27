Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista por aplicativo e passageira ficam feridos durante perseguição policial em Ananindeua

De acordo com testemunhas, o motociclista e a passageira foram atingidos por um veículo de cor branca que, supostamente, estaria em fuga com criminosos dentro

O Liberal
fonte

Motociclista por aplicativo e passageira ficam feridos durante perseguição policial em Ananindeua. (Reprodução/ redes sociais)

Um motociclista por aplicativo e a passageira que estavam na moto ficaram feridos na noite desta sexta-feira (27), após serem atingidos durante um acidente de trânsito no Conjunto 40 Horas, em Ananindeua.

O caso ocorreu no momento em que a Polícia Militar realizava uma ação na área e terminou com um casal preso. As circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apuradas oficialmente.

De acordo com testemunhas, o motociclista e a passageira foram atingidos por um veículo de cor branca que, supostamente, estaria em fuga com criminosos dentro. Ainda segundo relatos, o carro branco teria colidido inicialmente com outro automóvel. Uma viatura da Polícia Militar que vinha logo atrás passou a atuar na ocorrência no momento em que os ocupantes do veículo branco empreenderam fuga e teriam atirado contra a guarnição, dando início a uma perseguição.

Durante a sequência dos fatos, o motociclista por aplicativo e a passageira acabaram atingidos. Até o momento, não se sabe exatamente se eles foram atingidos pela viatura da Polícia Militar ou pelo veículo de passeio que estava em fuga.

As vítimas foram socorridas após o acidente, mas o estado de saúde delas não foi divulgado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Motociclista por aplicativo e passageira ficam feridos durante perseguição policial em Ananindeua
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de matar grávida em Altamira morre durante intervenção policial em Pacajá

Apontado como líder de facção criminosa, homem reagiu à prisão e trocou tiros com policiais durante operação conjunta

27.02.26 20h57

Polícia

Suspeito morre após troca de tiros com a PM durante operação no bairro do Coqueiro, em Belém

O caso é investigado pela Delegacia da Cabanagem

27.02.26 19h45

POLÍCIA

Caminhoneiro envolvido em morte de indígenas paga fiança e é liberado

Quatro integrantes da mesma família morreram em acidente na PA-150, na última segunda-feira (23)

27.02.26 18h26

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de estuprar jovem e engravidá-la em Belém

No decorrer da investigação, foram registradas ameaças contra a vítima e sua família, supostamente praticadas por membros de uma organização criminosa vinculada ao suspeito, com o objetivo de intimidar e silenciar a denúncia

27.02.26 17h41

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Assalto a farmácia termina com mulher baleada em Ananindeua

Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta teriam tentado roubar um cordão de ouro de uma mulher, que reagiu e acabou sendo alvejada

27.02.26 13h56

INVESTIGAÇÃO

Policial civil é detido após confusão dentro de motel no bairro do Guamá, em Belém

De acordo com informações, moradores da área acionaram as autoridades por volta das 5h45, após ouvirem gritos e disparos de arma de fogo

27.02.26 12h07

BELÉM

Incêndio de grandes proporções atinge casas no bairro da Pedreira, em Belém

Moradores registraram momento que fogo toma conta de residência na manhã desta sexta-feira (27)

27.02.26 7h37

INVESTIGAÇÃO

Cachorra morre após ser atropelada por carro em Icoaraci

O caso gerou revolta entre moradores da área

27.02.26 10h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda