Filho mata a mãe e corta dedo para acessar conta bancária; entenda o caso

Um homem de 28 anos foi preso por matar a mãe e cortar um dos dedos dela para acessar contas bancárias pelo celular. Identificados como Maurício Gonçalves Garcia, estudante de Direito, e Eliana Roschel, professora aposentada de 61 anos, eles viviam em Parelheiros, São Paulo. Ele foi detido pela Polícia Civil.

No dia 10 de novembro, Maurício e Eliana discutiam quando ele a empurrou. No momento, a aposentada bateu a cabeça na escada e caiu inconsciente. O estudante a colocou no sofá e fugiu, sem prestar socorro, e ao retornar, após dois dias, a encontrou morta. Maurício, então, cortou o dedo, enrolou o corpo em um lençol, o jogou em um terreno baldio e ateou fogo.

Mesmo com os crimes cometidos, ele tentou manter a rotina por cerca de 10 dias. Nesse período, Maurício usou o celular da mãe e respondeu mensagens se passando por ela. O estudante foi descoberto ao assaltar um posto de combustível.

Maurício foi levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do Cambuci, na zona central de São Paulo, nesse sábado (22). O caso segue em investigação e o estudante deve ficar em prisão temporária por 30 dias por decreto da Justiça, conforme informações preliminares.

Conforme familiares, essa não foi a primeira vez que Maurício agrediu a mãe. Há cerca de dois anos, Eliana teria sido amarrada com fita adesiva e furtada pelo filho, mas ela não registrou boletim de ocorrência por acreditar na mudança do filho.