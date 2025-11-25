Polícia apreende adolescente suspeito de matar homem a facadas no Marajó

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (24/11) suspeito de matar Bento de Oliveira Amador, de 55 anos, com várias facadas em frente a um bar localizado na PA-154, mais precisamente na vila de Condeixa, em Salvaterra, no Arquipélago do Marajó. O crime ocorreu na noite do último domingo (23/11) e, desde então, as autoridades procuravam pelo garoto.

Segundo a PC, a partir do depoimento de testemunhas e das investigações, ficou constatado que o suspeito se aproximou da vítima por trás e desferiu três golpes de faca. Durante a ação, um outro homem também foi ferido pelo adolescente.

Conforme a Polícia Civil, o garoto fugiu para uma área de mata e estava escondido em uma região de fornos de carvão, ainda na comunidade de Condeixa. A PM, em parceria com a PC, o localizou e o apreendeu. Ele foi levado para a unidade policial, onde confessou que desferiu os golpes e que pretendia matar a vítima, ainda de acordo com a PC.

A Polícia Civil representou pela aplicação de medida cautelar socioeducativa de internação provisória, por conta do risco de o adolescente fugir novamente ou praticar outro ato infracional.

O crime

O caso foi flagrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver uma discussão em frente ao estabelecimento. Em determinado momento, o garoto aparece correndo, desferindo vários golpes de faca contra a vítima e fugindo em seguida.

Segundo a Polícia Militar, o proprietário do bar prestou socorro à vítima, que foi levada ao Hospital Municipal de Salvaterra, mas não resistiu aos ferimentos.