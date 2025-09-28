Menino de 9 anos mata a mãe a facada após discussão
Vítima teria pedido um último abraço antes de perder os sentidos, segundo testemunhas
Uma mulher de 36 anos foi morta dentro de casa em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, na noite de quinta-feira (25). O suspeito é o próprio filho da vítima, de 9 anos, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).
A vítima foi identificada como Caline Arruda. De acordo com testemunhas, antes de morrer, ela pediu um “último abraço” ao menino e disse que o perdoava, conforme divulgado pelo programa Cidade Alerta, da Record.
Segundo a SSP, Caline chegou a ser socorrida e levada a unidades de saúde da região, mas não resistiu ao ferimento. O garoto foi encaminhado ao Conselho Tutelar, como prevê o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que impede medidas socioeducativas para menores de 12 anos.
VEJA MAIS
[[(standard.Article) EUA: homem de 56 anos mata mãe e se suicida após falar com ChatGPT, diz jornal]]
Entenda o caso
O crime teria começado após uma discussão. Caline estava em seu comércio quando viu o menino brincando na rua. Ela chamou a atenção dele e pediu que voltasse para casa. O garoto se irritou e foi embora.
Mais tarde, já em casa, a mãe voltou a repreendê-lo. Nesse momento, segundo relatos, o menino a esfaqueou na frente do padrasto e do irmão mais velho, de 19 anos. Mesmo ferida, Caline pediu ajuda a um vizinho, mas morreu antes de chegar ao hospital.
Histórico de perdas e comportamento do menino
Moradores contaram que Caline havia perdido dois filhos há cerca de dois anos: um adolescente de 14 anos, em uma briga, e um bebê de dois anos, que estava doente. Desde então, o menino que a atacou apresentava mudanças de comportamento, segundo vizinhos.
“Eu acho que ainda não caiu a ficha dele. Teve um menininho que falou pra ele: ‘você viu que você matou sua mãe?’. Então acho que ele já sabe o que significa, que a mãe dele morreu”, disse uma prima da vítima.
Investigação
De acordo com a SSP, o caso foi registrado como homicídio no 101° Distrito Policial (Jardim dos Imbuias). Exames periciais foram solicitados para a investigação.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA