Corpo de idoso desaparecido é encontrado boiando no rio Tapajós, em Santarém

O corpo de um idoso identificado como Edivaldo dos Santos, conhecido pelo apelido de “Atacadão”, foi encontrado na manhã desta terça-feira (25) boiando no rio Tapajós, nas proximidades do Bosque da Vera Paz, no bairro Aldeia, em Santarém, região oeste do Pará.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Científica do Pará (PCEPA), que informou, em nota, que o corpo foi periciado e aguarda a chegada dos familiares para a continuidade do processo de liberação.

O “Atacadão” estava desaparecido desde a última segunda-feira (24). A suspeita é de que a vítima, que era pescador e tinha cerca de 84 anos, tenha se afogado. Segundo o portal O Impacto, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local realizando diligências.

Os familiares da vítima também estavam presentes no local. Uma foto de Edivaldo foi divulgada pelos parentes em outros veículos de comunicação de Santarém, em tentativa de encontrá-lo. A Polícia Científica (PCEPA) foi acionada para realizar a remoção do corpo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e da PCEPA sobre o caso. “A Polícia Científica do Pará informa que o corpo de Edivaldo dos Santos foi periciado, e que aguarda a chegada dos familiares para iniciar o procedimento de liberação”, diz a nota.