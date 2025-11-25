Capa Jornal Amazônia
Operação da PF mira comércio ilegal de ouro no Pará e outros quatro estados

Conforme a Polícia Federal, o trabalho policial busca coletar mais elementos de provas com o fim de subsidiar/robustecer as informações policiais que já foram identificadas nas investigações

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um policial federal de costas na operação. (Foto: Divulgação | Ascom PF)

 A Polícia Federal deflagrou a operação “Provérbios 22:1” nesta terça-feira (25/11) em combate a uma organização criminosa que estaria promovendo a comercialização ilegal de ouro obtido de forma ilícita no Pará e em outros quatro estados. De acordo com a PF, além do Pará, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Amazonas.

Conforme a Polícia Federal, o trabalho policial busca coletar mais elementos de provas com o fim de subsidiar/robustecer as informações policiais que já foram identificadas nas investigações. O grupo criminoso especializou-se na aquisição, transporte e comercialização clandestina e ilegal de ouro obtido de forma ilícita, com a consequente lavagem de capitais com investimentos em veículos, bens móveis e imóveis, dando aparência de legalidade aos proventos obtidos com a atividade criminosa desenvolvida por seus membros.  

