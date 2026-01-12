VÍDEO: Jovem empresário é morto a tiros em frente à própria loja em Castanhal

Cairo Lindemberg Ribeiro Ferreira, de 25 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (11), no bairro Centro, em Castanhal, nordeste do Pará. A vítima, sócia-proprietária de uma loja de celulares e eletrônicos, foi baleada diversas vezes em frente ao estabelecimento, localizado na esquina da rua Benjamin Constant com a Comandante Assis. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Os dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta vermelha, fugiram do local.

O homicídio ocorreu às 19h38. O vídeo mostra quando Cairo saiu da loja e foi até seu veículo, que estava estacionado em frente ao estabelecimento. Ao entrar, ele foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O garupa desceu da moto e disparou várias vezes contra a vítima. Pelo menos quatro tiros atingiram Cairo, que ainda tentou sair do carro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios de Castanhal, estiveram no local realizando diligências para identificar os autores e a motocicleta utilizada no homicídio. A motivação para o assassinato do jovem empresário ainda é desconhecida e segue sob investigação. Até a manhã desta segunda-feira (12), ninguém havia sido preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.