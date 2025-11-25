Capa Jornal Amazônia
'Loirinho' morre e mais dois suspeitos são presos após assalto com refém em Igarapé-Miri

O trio, juntamente com um outro homem, manteve dois moradores de uma casa sob o poder deles, conforme as autoridades

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra três armas de fogo, três celulares e munições, itens que foram apreendidos pela Polícia Militar com os suspeitos. (Foto:)

Arisom Sacramento de Castro, conhecido pelo apelido de “Loirinho”, morreu e outros dois homens foram presos pela Polícia Militar na segunda-feira (24/11), suspeitos de manterem duas pessoas dentro de uma casa como reféns em Igarapé-Miri, região nordeste do Pará. Segundo a PM, uma guarnição do 31º Batalhão soube de quatro homens armados que cometeram um assalto na rua Catarina Araújo.

Os militares se deslocaram até o local e encontraram “Loirinho”, Jayson Pinheiro Rodrigues, o “Visagem”, Lailson Pastana Franco e mais um outro homem, que não foi identificado.  Os suspeitos viram a viatura e correram para uma casa, onde tomaram dois moradores como reféns.

A PM manteve negociação com os suspeitos. Jayson e Lailson tentaram fugir pelos fundos da residência, mas os agentes os capturaram. Enquanto isso, a polícia mantinha a negociação com os outros dois suspeitos para que se entregassem e liberassem as vítimas.

“Loirinho” e o quarto suspeito também tentaram escapar da PM, correndo pelos fundos da casa e pulando telhados. Conforme as autoridades, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram. Foi quando a Polícia Militar baleou Arisom. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O outro homem que estava com ele conseguiu escapar e ainda segue foragido.

Ao fim da ocorrência, a PM apreendeu três armas de fogo, munições e três celulares. Em nota, a Polícia Civil confirmou o caso e informou que foi registrado na Delegacia de Igarapé-Miri. “Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para verificar um assalto com restrição de liberdade que ocorria em um estabelecimento comercial. Ao chegar no local, foi constada a presença de quatro indivíduos armados que mantinham as vítimas de refém. Dois indivíduos fugiram e dois permaneceram no interior do imóvel. Após negociações com a Polícia Militar e Polícia Civil, ambos liberaram os refens e foram presos em flagrante. Um dos suspeitos que empreendeu fuga, identificado como Arisom Sacramento de Castro, morreu após troca de tiros com a PM. O outro suspeito segue foragido. Diligências seguem em andamento para localizar o suspeito que está foragido”, detalhou.

Polícia
.
