Grande Belém registra 34 tiroteios e 40 pessoas baleadas em novembro de 2025, aponta levantamento

O mês de novembro de 2025 foi marcado pelo alto número de crimes em Belém. De acordo com o levantamento divulgado pelo Instituto Fogo Cruzado, a capital paraense registrou 34 tiroteios e disparos de arma de fogo. Ao todo, 40 pessoas foram baleadas — 33 morreram e sete ficaram feridas.

Neste histórico contínuo de violência, quatro crimes foram registrados em Belém na última quinta-feira (8) em diferentes pontos da cidade. Em menos de 24 horas, foram três homicídios e uma tentativa de assalto, que também deixou uma pessoa ferida.

Das mortes nesta quinta, o primeiro caso ocorreu por volta das 10h, na travessa Alferes Costa, próximo à avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco. Raimundo Rafael Lima da Cunha Amorim, de 25 anos, foi morto a tiros enquanto trabalhava com o pai na pintura de um restaurante. Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram disparos contra o jovem.

Segundo moradores, a dupla atirou nove vezes contra Raimundo e um dos disparos chegou a atingir um carro estacionado. O rapaz morreu no local. A PM foi acionada ao caso e isolou a área. As polícias Científica e Civil também se deslocaram até a cena do crime.

O pai de Rafael, que não terá o nome revelado por questões de segurança, tentou correr atrás dos envolvidos. De acordo com o genitor de Raimundo, um dos suspeitos também atirou contra ele. Por sorte, o disparo não o atingiu. O pai do jovem disse que Raimundo tinha sido preso ano passado, mas não soube contar por qual crime e nem qual poderia ter sido a motivação por trás do assassinato do filho.

Câmeras de segurança de um hotel próximo e de outros estabelecimentos podem ajudar a localizar os suspeitos. No momento, ninguém foi preso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.

Preso por envolvimento na morte de PM

Em dezembro do ano passado, Raimundo havia sido detido pela Polícia Civil no dia 4 de dezembro de 2024 durante a operação “Última Volta”. As investigações da PC apontaram que ele, juntamente com outras quatro pessoas que foram presas na ocasião, estaria ligado à morte do policial militar Raphael dos Santos Meireles. Esse crime ocorreu em 11 de janeiro daquele mesmo ano, na avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme. O agente foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto realizava o pagamento de suas compras em um mercadinho da região.

Absolvido em envolvimento na morte de outro PM

Raimundo era acusado de matar a tiros Otacílio José Queiroz Gonçalves, de 45 anos, e que era cabo da PM. O 2º Tribunal do Júri de Belém o absolveu. A decisão acatou a tese de absolvição requerida pelo defensor público Alex Mota Noronha, de negativa de autoria. O defensor sustentou que a principal testemunha, viúva da vítima, não reconheceu o réu como um dos homens que estavam na motocicleta usada pelos executores do crime.

O argumento foi de que o laudo anexado ao processo foi feito pela Polícia Civil e não por peritos do Instituto Médico Legal, que comparou a imagem do réu com fotografias dos motociclistas e apontou indicativos de serem as mesmas pessoas.

Homicídio na Júlio César

Pouco depois, ainda pela manhã, por volta do mesmo horário, Gerlanderson de Souza Piedade, de 34 anos, foi assassinado a tiros na avenida Júlio César, no bairro do Maracangalha. A vítima trabalhava em uma borracharia quando foi baleada. Ele tentou correr para escapar, mas caiu e foi atingido por novos disparos. Os autores também eram dois homens em uma moto, que fugiram após o crime.

O assassinato ocorreu por volta de 11h30, quando a vítima trabalhava em uma borracharia localizada na esquina da avenida Júlio César com a rua Santos Drumond. Testemunhas, que não quiseram se identificar, informaram que Gerlanderson estava de costas para a rua calibrando um pneu quando os atiradores chegaram e efetuaram o primeiro disparo. O borracheiro correu para escapar, mas foi alcançado pelo garupa da moto, que efetuou outros três tiros. A vítima caiu e morreu ao lado de uma igreja, antes da chegada do socorro médico.

A PM esteve no local e realizou o isolamento da área. Familiares da vítima estiveram no local e relataram que há anos atrás Gerlanderson foi preso, mas não detalham qual foi a motivação para a prisão. Eles ainda contaram que a vítima trabalhava há anos na borracharia, de onde tirava dinheiro para sustentar a família, e que ele não havia relatado sobre estar recebendo ameaças. Abalados, os familiares disseram que, possivelmente, o homem teria corrido na tentativa de entrar na igreja para escapar do executor, mas não conseguiu.

Testemunhas também relataram que, desde a tarde de quarta-feira (7), teriam notado a presença de um carro rondando a área onde funciona a borracharia. Eles disseram que, em tom de brincadeira, falaram para Gerlanderson correr caso os ocupantes do veículo atacassem. No entanto, não imaginavam que o homicídio realmente ocorreria.

A Polícia Científica realizou a perícia no corpo e confirmou que quatro tiros alvejaram a vítima. Depois realizaram a remoção ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve esclarecer qual o motivo e a autoria para o crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Divisão de Homicídios foram acionadas para a apuração do caso e identificação dos envolvidos. "Perícias foram solicitadas, testemunhas são ouvidas e imagens são analisadas para auxiliar nas investigações", comunicou.

Homem baleado em lotérica

O terceiro registro aconteceu por volta das 13h30, em uma lotérica no bairro do Marco. Um homem foi baleado dentro do estabelecimento localizado na avenida Romulo Maiorana, entre a travessa Alferes Costa e a avenida Dr. Freitas. Ele foi socorrido e não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. Segundo informações dos policiais militares que atenderam à ocorrência, o autor do disparo entrou na lotérica com a intenção de assaltar os clientes do local. Ao sair da lotérica, se deparou com outro homem, que supôs ser policial devido ao corte de cabelo. O suspeito disparou contra a vítima e fugiu do local.

O homem baleado foi atendido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Hospital Metropolitano, sem risco de morte. Testemunhas relataram que, após o crime, o autor correu pela travessa Alferes Costa, onde um carro o aguardava. Ele entrou no veículo e desapareceu do local. A polícia investiga o caso e busca identificar o autor do disparo.

Mais afetados pela violência

Ainda com relação aos dados do instituto, entre os municípios que compõem a região metropolitana de Belém, os afetados pela violência armada foram Belém, com 12 tiroteios, 10 mortos e um ferido; Ananindeua, com sete tiroteios e 10 mortos; Marituba, com dois tiroteios e dois mortos; Castanhal, com seis tiroteios, dois mortos e três feridos; Barcarena, com cinco tiroteios, sete mortos e três feridos; Santa Bárbara do Pará, com um tiroteio e dois mortos; e Santa Izabel do Pará, com um tiroteio.

Os bairros mais afetados pela violência armada foram o Paar, em Ananindeua, com três tiroteios e cinco mortos; o Icuí-Guajará, em Belém, com dois tiroteios e três mortos; o Centro, em Barcarena, com dois tiroteios e dois mortos; a Pratinha, em Belém, com dois tiroteios e dois mortos; a Terra Firme, também em Belém, com dois tiroteios e dois mortos; o Telégrafo, em Belém, com dois tiroteios e um morto; e Santa Helena, em Castanhal, com dois tiroteios e um morto.

Violência contra adolescentes

O 11º relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado acende um alerta sobre a violência contra adolescentes na região metropolitana de Belém. Ainda em novembro deste ano, ao menos dois adolescentes entre 12 e 17 anos foram baleados e ambos morreram. As duas vítimas foram atingidas em ações policiais.

Desde janeiro, nove adolescentes foram baleados na região metropolitana. O número indica uma média de um adolescente baleado a cada 37 dias. Entre essas vítimas, seis foram atingidas em ações ou operações policiais, o que mostra que a cada três adolescentes baleados na região metropolitana, dois foram feridos na presença de agentes de segurança.

Os dois adolescentes baleados em novembro do ano passado, identificados como Paulinho e Samuel, foram mortos a tiros durante uma operação policial em Santa Bárbara do Pará, no dia 16. As vítimas eram moradoras do bairro Terra Firme, em Belém. O bairro da Terra Firme concentrou o maior número de jovens baleados em 2025, com quatro vítimas, sendo três em meio a ações ou operações policiais.

Ações

Já as ações policiais seguem como o principal motor da violência na região metropolitana de Belém, em novembro. Dos 34 tiroteios mapeados em novembro, 16 (47%) ocorreram durante ações com agentes do estado. Em 2024, nesse mesmo período, dos 84 tiroteios mapeados, 41 (49%) foram em meio a ações ou operações policiais. Os dados evidenciam que, apesar da queda dos registros, a participação policial em episódios de violência armada se mantém.

Ainda em novembro de 2025, ao todo, 40 pessoas foram baleadas, das quais 33 morreram e sete ficaram feridas. O número de mortos apresentou queda de 48%, e o de feridos, queda de 63%, em comparação com novembro de 2024, quando 83 pessoas foram baleadas, deixando 64 mortas e 19 feridas.