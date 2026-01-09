Ação contra furtos de gado resulta em uma prisão e apreensões de armas e ferramentas no Marajó

Uma pessoa foi presa em Cachoeira do Arari durante a Operação Marajó Astéreo, que combate o furto de gado na região. A ação da Polícia Civil ocorreu na manhã de quinta-feira (8) com o objetivo de reprimir furtos dos animais, prática conhecida como abigeato, e desarticular um grupo suspeito de atuar nesse tipo de crime. Além do suspeito detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, foram apreendidas munição, celulares e ferramentas ligadas à atividade criminosa.

Segundo informações da polícia, os agentes cumpriram mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela juízo da Comarca de Soure, após parecer favorável do Ministério Público do Pará (MPPA). As diligências ocorreram em nove locais diferentes, distribuídos entre a zona urbana e a zona rural do município. Segundo a PC, o crime estaria causando prejuízos significativos e impactam negativamente à economia local.

Segundo Felipe Silva, superintendente dos Campos do Marajó, a ação policial teve como objetivo localizar e apreender provas e instrumentos do crime, como ferramentas utilizadas para marcação irregular de animais.

“Durante as buscas nas propriedades alvos dos mandados, nós apreendemos duas armas de fogo do tipo cartucheira, sendo uma delas de calibre .28, além de munições, que em muitos casos são utilizadas para roubos de gado. Uma dessas armas foi encontrada em posse de um investigado, que foi, portanto, preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo”, detalhou o superintendente Felipe Silva.

Também foram apreendidos 11 aparelhos celulares de investigados no envolvimento de roubo, furto e receptação de gado na região. Além disso, foram apreendidas 12 ferras, que são ferramentas utilizadas para marcação de gado, cuja posse irregular é comumente associada à prática de furto e roubo, constituindo elementos relevantes para a comprovação do envolvimento nas infrações investigadas.

O titular da Delegacia de Soure, Pedro Silva, ressalta que a operação também ajudará a esclarecer a dinâmica criminosa no município. “A apreensão desses instrumentos, bem como a retirada de armas de fogo de circulação, contribui diretamente para o fortalecimento da segurança pública e para o combate efetivo aos crimes no meio rural, além de possibilitar o avanço das investigações para a responsabilização dos envolvidos”, explicou o delegado.

O suspeito preso foi encaminhado à Delegacia de Cachoeira do Arari, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e esclarecer como os crimes eram praticados.