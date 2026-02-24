Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dupla é presa e 46 quilos de cobre são apreendidos em Belém

Os detidos são suspeitos de envolvimento em vários furtos de fios elétricos

O Liberal
fonte

Dupla é presa e 46 quilos de cobre são apreendidos em Belém. (Foto: SegBel)

Dois homens foram presos na tarde de segunda-feira (23), em Belém, suspeitos de envolvimento em furtos de fios elétricos na cidade. Durante a ação, 46 quilos de cobre foram apreendidos. A dupla foi flagrada queimando os fios no bairro do Curió-Utinga e confessou que o material seria vendido em uma sucataria no bairro do Marco.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), a dupla foi flagrada na Estrada da Ceasa após fazer uma fogueira para queimar os fios. A prática é utilizada para retirar o revestimento plástico e facilitar a venda do metal. No momento da abordagem, os suspeitos chegaram a afirmar que teriam encontrado o material na rua, mas depois admitiram que pretendiam comercializá-lo em uma sucataria. Com eles, os agentes apreenderam ferramentas como alicate e talhadeira, geralmente usadas no corte de cabos.

Os dois foram encaminhados à Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), da Polícia Civil, para os procedimentos legais. A partir das informações fornecidas, equipes também foram até o estabelecimento indicado para a venda do material.

No local, os agentes encontraram uma grande quantidade de fios sem comprovação de origem, somando 46 quilos de cobre com características de material furtado. O responsável pela sucataria foi intimado a prestar esclarecimentos à Polícia Civil, que segue investigando o caso para apurar a origem do material e a possível participação de outros envolvidos.

Segundo o secretário executivo de Ordem Pública e Defesa Civil, Vitor Magalhães, a atuação integrada tem sido fundamental no enfrentamento desse tipo de crime. “O furto de fios de cobre causa sérios prejuízos à cidade, afeta diretamente serviços essenciais como iluminação pública e sinalização viária, além de colocar em risco a segurança da população. Por isso, nossas equipes seguem atuando de forma contínua para coibir essas práticas e responsabilizar não apenas quem furta, mas também quem compra material de origem ilegal”, afirmou.

Nos últimos três meses, 22 pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de furto qualificado e dano ao patrimônio público, resultado do trabalho contínuo de fiscalização, patrulhamento e da integração entre as forças de segurança.

 

 

