Carreta envolvida em acidente que matou família indígena é incendiada durante protesto em Jacundá

A carreta envolvida no acidente de trânsito que matou uma família de indígenas em Jacundá, no sudeste do Pará, foi incendiada na noite de segunda-feira (23). Moradores, durante um protesto devido ao falecimento das quatro vítimas, atearam fogo no veículo. A colisão entre o carro de passeio em que os indígenas estavam e o veículo pesado ocorreu durante a manhã, na rodovia estadual PA-150. O motorista da carreta foi preso pela Polícia Civil.

As pessoas que morreram no local são: o condutor do carro, Pakam; a companheira dele, Akiaré; a filha do casal, Krãkupê; e a irmã de Pakam, Arãma. A família era da Aldeia Kriamretijê, situada em Bom Jesus do Tocantins.

Conforme as informações das autoridades, a batida frontal ocorreu por volta de 10h30, nas proximidades do Assentamento Bela Vista, a cerca de sete quilômetros da área urbana do município, no sudeste paraense. As vítimas estavam em um automóvel modelo Argo, que seguia no sentido contrário ao caminhão que transportava grãos.

Após a perícia e a remoção dos corpos pelo Instituto Médico Legal, o caminhão permaneceu na área até a noite, quando foi incendiado por membros da comunidade indígena, por volta das 21h. As chamas foram controladas por equipes da concessionária responsável pela rodovia, e o tráfego foi liberado posteriormente. Depois do ato, os indígenas seguiram para Marabá e também para Bom Jesus do Tocantins.

A Polícia Civil confirmou a detenção do motorista da carreta, mas não informou detalhes sobre a identidade dele nem sobre o depoimento prestado. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem Masculino de Marabá. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do acidente e definir responsabilidades.