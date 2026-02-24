Idoso suspeito de estelionato contra turistas é preso em Belém

Um homem de 69 anos foi preso pela Polícia Civil, suspeito de estelionato majorado contra turistas em Belém. A ação para capturar o investigado ocorreu nesta terça-feira (24) durante a Operação “Miragem”, deflagrada com o objetivo de cumprir mandados judiciais de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar contra o idoso. O homem foi detido em um imóvel no bairro de São Brás.

A operação foi realizada por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (DPTur), unidade vinculada à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE). Conforme a PC, o idoso é apontado como autor contumaz do crime, tendo como alvos principais turistas, preferencialmente vítimas também idosas. As apurações apontam que o investigado atuava em pontos turísticos de grande movimentação da capital, a exemplo da Estação das Docas e do Mercado de São Brás. Ele utilizava de refinada engenharia social para abordar as vítimas, simulando falsas amizades.

Segundo a PC, ele apresentava-se como médico cardiologista e neurologista de boa condição financeira. Após conquistar a confiança dos turistas, passava a usufruir de vantagens econômicas, beneficiando-se do pagamento de almoços e induzindo as vítimas a realizarem transferências bancárias e saques em espécie sob o pretexto de falsos empréstimos.

O idoso é classificado pelas autoridades como suspeito de alta periculosidade social, devido à reincidência na prática criminosa. Ele já possui condenação judicial anterior e vasto histórico de estelionato contra idosos utilizando exatamente o mesmo modus operandi. O preso foi conduzido à base da DPTur para a formalização dos procedimentos legais cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça.