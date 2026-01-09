Mecânico é morto a tiros por motociclista dentro de oficina, em Tailândia

Deusinaldo Belo Vieira, de 39 anos, foi morto a tiros no município de Tailândia, região nordeste do Pará. O crime ocorreu na tarde de quinta-feira (8), no bairro Novo, dentro do estabelecimento onde a vítima trabalhava como mecânico de motocicletas. Segundo informações iniciais, o autor do homicídio teria feito os disparos e depois fugido do local pilotando uma moto.

A vítima atuava há anos na oficina, localizada na Travessa Irituia. Segundo os relatos iniciais, o crime ocorreu por volta das 17h. O executor, usando um capacete, chegou à oficina e teria feito uma pergunta sobre um serviço, se passando por cliente. Logo depois, ele disparou várias vezes contra o mecânico. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O suspeito fugiu sem ser identificado.

Pessoas da área ouviram os disparos e acionaram a Polícia Militar. Os agentes ainda chamaram uma ambulância para tentar socorrer a vítima. No entanto, quando os paramédicos chegaram ao local, somente confirmaram o óbito. Nenhuma testemunha soube repassar mais detalhes sobre as características do autor dos disparos ou da moto que ele conduzia. Conforme o portal Tailândia, informações preliminares indicam que a vítima tinha passagem por homicídio em 2023 e seria usuário de drogas. No entanto, somente as apurações da Polícia Civil poderão esclarecer a motivação para o crime.

“A Polícia Civil informa que a delegacia de Tailândia apura o caso. As diligências estão em andamento para identificação da autoria e motivação criminosa. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou.