Polícia confirma uma pessoa carbonizada em grave acidente na BR-010; DNA ajudará na identificação

A Polícia Civil confirmou que uma pessoa morreu no grave acidente registrado no início da noite desta segunda-feira (24) na BR-010, nas proximidades do município de Aurora do Pará, no nordeste paraense. A vítima estava no carro de passeio que colidiu frontalmente com uma carreta por volta das 19h30. Com o impacto, os veículos caíram em uma ribanceira e pegaram fogo.

As primeiras informações levantadas pelos investigadores apontam que o carro menor teria tentado realizar uma ultrapassagem malsucedida, provocando a colisão. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo apuradas pela delegacia local.

O motorista da carreta, natural de Marabá, conseguiu se salvar ao sair do veículo antes que as chamas se alastrassem. Ele se apresentou espontaneamente à polícia para prestar depoimento e informou que seguia em direção a Castanhal, onde buscaria cargas para transportar.

A Polícia Científica foi acionada durante a noite e constatou a presença de um corpo no interior do carro de passeio. No entanto, devido ao avançado estado de carbonização, não foi possível identificar se a vítima era homem ou mulher. A identificação dependerá de exame de DNA.

O automóvel foi totalmente consumido pelas chamas, impedindo a identificação do modelo e das placas. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no rescaldo e na contenção do fogo, enquanto peritos e investigadores realizavam diligências no local. A ocorrência seguia em andamento até por volta das 23h desta segunda-feira.