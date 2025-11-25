Capa Jornal Amazônia
Homem é preso por atrair menino com pirulito e dinheiro, estuprá-lo e mantê-lo em galinheiro no Pará

A própria mãe da criança denunciou o caso à Polícia Civil, que iniciou as investigações e as buscas pelo suspeito

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa, que mostra uma criança de frente para parede em situação de vulnerabilidade. (Reprodução / Internet)

Um homem foi preso em flagrante por estuprar um menino de sete anos em Medicilândia, no sudoeste do Pará. Segundo a PC, a vítima havia descido do ônibus escolar e foi induzida pelo suspeito a entrar em sua residência depois que ofereceu pirulito e dinheiro a ela. Além disso, o homem ainda prendeu a criança dentro de um galinheiro. O caso ocorreu na última quinta-feira (20/11), mas só foi divulgado na segunda (24/11).

A prisão ocorreu após a Delegacia de Medicilândia tomar conhecimento do crime por meio de denúncia da mãe da vítima. A genitora acionou os agentes e disse que o filho dela teria sido vítima de violência sexual praticada por um homem.

Após a coleta das informações e as investigações, a PC diligenciou no intuito de localizar e identificar o suspeito. O alvo foi encontrado, preso em flagrante ainda no local dos fatos e conduzido à Delegacia de Medicilândia para as providências cabíveis, onde se encontra à disposição da Justiça. Ele deverá responder pelos crimes de estupro de vulnerável, sequestro e cárcere privado.

Punição 

O Código Penal estabelece de oito a 15 anos de reclusão para quem "ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos". A pena pode chegar até 30 anos se a conduta for praticada contra alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não ofereça resistência, se resultar em lesão corporal de natureza grave ou então até em morte. 

