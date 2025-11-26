Ex-pastor é preso após condenação por estupro de vulnerável dentro de igreja no Marajó

Um ex-pastor condenado por estupro de vulnerável foi preso na terça-feira (25) pela Polícia Civil no município de Soure, no Marajó. Segundo as informações iniciais, o caso ocorreu em 2019, dentro de uma igreja em que o investigado atuava como líder religioso.

Segundo as investigações da PC, o suspeito teria se aproveitado da confiança da família da vítima para levar a criança, que na época tinha quatro anos, para uma área interna do templo. No local ele teria cometido o crime. O caso veio à tona após o relato da família, que procurou a polícia e formalizou a denúncia.

A partir da instauração do inquérito, a PC reuniu as provas necessárias, permitindo que o Ministério Público do Pará apresentasse denúncia. O processo resultou na condenação definitiva do réu, que passou a ser considerado foragido após a ordem de prisão. Na terça-feira, ele foi localizado e detido por equipes policiais. Agora, permanece sob custódia, à disposição da Justiça, para o cumprimento da pena.