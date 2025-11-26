Foragida por assassinar o marido no Pará é presa ao matar enteada enforcada no Distrito Federal

Uma mulher identificada como Iraci Bezerra dos Santos Cruz, de 43 anos, que estava foragida pelo homicídio do marido no Pará, foi presa após confessar ter matado a enteada de 7 anos no Distrito Federal (DF). O crime ocorreu dentro da casa onde a investigada morava com a família, na cidade Estrutural, localizada no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), ao sul de Brasília. A mulher se apresentou espontaneamente à Polícia Civil no dia do homicídio, sexta-feira (21/11), e relatou ter enforcado a criança.

Em nota, a Polícia Civil do DF informou que “a autora está provisoriamente detida no DF e será oportunamente transferida para o Pará”. “Não sabemos informar quando. O caso da criança está sendo apurado como feminicídio em contexto da Lei Henry Borel”, destacou.

De acordo com a delegada-chefe da 8ª Delegacia de Polícia, Iraci afirmou que cometeu o crime depois de ingerir bebida alcoólica e usar substância entorpecente. A suspeita disse aos investigadores que enforcou a menina com um cinto e depois a suspendeu por uma corda. O crime, segundo ela, teria ocorrido após a criança dizer que preferia morar com uma vizinha.

Equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram até o endereço indicado e encontraram a criança sem sinais vitais, ainda suspensa pela corda, com evidências de enforcamento. A Polícia Militar também esteve no local para conter um princípio de tumulto formado por moradores que tentavam se aproximar da residência. O pai da menina contou à polícia que a companheira vivia com ele e com a filha há cerca de um ano, e que a convivência entre elas era considerada normal.

Familiares da criança relataram que a menina havia conversado com a mãe pela última vez na véspera do assassinato. A mãe, Fabiana Marinho, afirmou que a filha pedia para voltar para sua casa, mas ela não conseguiu buscá-la antes do crime. A família informou ainda que a criança morava com o pai e a madrasta devido aos estudos, enquanto Fabiana e os outros filhos viviam em Valparaíso de Goiás, no Entorno do DF. A mãe disse também que a madrasta apresentava comportamento agressivo e fazia uso de drogas.

Homicídio no Pará

Na delegacia, os investigadores identificaram que Iraci tinha um mandado de prisão em aberto expedido pelo Estado do Pará por um homicídio cometido contra o ex-companheiro. Crime que ela nega ter praticado.

Segundo as informações iniciais, o assassinato ocorreu em 17 de dezembro de 2023, no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, sudoeste paraense. A vítima, identificada como Marcos Gomes, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região da cabeça. Em seguida, parte do corpo do homem teria sido queimada. Uma espingarda calibre 28, supostamente usada no crime, foi encontrada no local. A suspeita teria saído do imóvel e não foi mais vista.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que o inquérito policial que investigava o caso foi concluído e remetido à Justiça.

Prisão

A Polícia Civil do Distrito Federal classificou o caso como feminicídio, com incidência da Lei Henry Borel e agravantes como meio cruel, motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, relação de madrasta e o fato de a vítima ser menor de 14 anos. A pena pode chegar a 40 anos de prisão. A mulher foi conduzida inicialmente à carceragem da corporação.

No sábado (22), em audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O Tribunal de Justiça do DF informou que a suspeita foi encaminhada à Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia. O caso segue sob investigação.