Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Foragida por assassinar o marido no Pará é presa ao matar enteada enforcada no Distrito Federal

Iraci Bezerra dos Santos Cruz, de 43 anos, confessou o crime contra a criança

O Liberal
fonte

Iraci Bezerra dos Santos Cruz (Reprodução / Redes sociais)

Uma mulher identificada como Iraci Bezerra dos Santos Cruz, de 43 anos, que estava foragida pelo homicídio do marido no Pará, foi presa após confessar ter matado a enteada de 7 anos no Distrito Federal (DF). O crime ocorreu dentro da casa onde a investigada morava com a família, na cidade Estrutural, localizada no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), ao sul de Brasília. A mulher se apresentou espontaneamente à Polícia Civil no dia do homicídio, sexta-feira (21/11), e relatou ter enforcado a criança.

Em nota, a Polícia Civil do DF informou que “a autora está provisoriamente detida no DF e será oportunamente transferida para o Pará”. “Não sabemos informar quando. O caso da criança está sendo apurado como feminicídio em contexto da Lei Henry Borel”, destacou.

De acordo com a delegada-chefe da 8ª Delegacia de Polícia, Iraci afirmou que cometeu o crime depois de ingerir bebida alcoólica e usar substância entorpecente. A suspeita disse aos investigadores que enforcou a menina com um cinto e depois a suspendeu por uma corda. O crime, segundo ela, teria ocorrido após a criança dizer que preferia morar com uma vizinha.

Equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram até o endereço indicado e encontraram a criança sem sinais vitais, ainda suspensa pela corda, com evidências de enforcamento. A Polícia Militar também esteve no local para conter um princípio de tumulto formado por moradores que tentavam se aproximar da residência. O pai da menina contou à polícia que a companheira vivia com ele e com a filha há cerca de um ano, e que a convivência entre elas era considerada normal.

Familiares da criança relataram que a menina havia conversado com a mãe pela última vez na véspera do assassinato. A mãe, Fabiana Marinho, afirmou que a filha pedia para voltar para sua casa, mas ela não conseguiu buscá-la antes do crime. A família informou ainda que a criança morava com o pai e a madrasta devido aos estudos, enquanto Fabiana e os outros filhos viviam em Valparaíso de Goiás, no Entorno do DF. A mãe disse também que a madrasta apresentava comportamento agressivo e fazia uso de drogas.

Homicídio no Pará

Na delegacia, os investigadores identificaram que Iraci tinha um mandado de prisão em aberto expedido pelo Estado do Pará por um homicídio cometido contra o ex-companheiro. Crime que ela nega ter praticado.

Segundo as informações iniciais, o assassinato ocorreu em 17 de dezembro de 2023, no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, sudoeste paraense. A vítima, identificada como Marcos Gomes, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região da cabeça. Em seguida, parte do corpo do homem teria sido queimada. Uma espingarda calibre 28, supostamente usada no crime, foi encontrada no local. A suspeita teria saído do imóvel e não foi mais vista.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que o inquérito policial que investigava o caso foi concluído e remetido à Justiça.

Prisão

A Polícia Civil do Distrito Federal classificou o caso como feminicídio, com incidência da Lei Henry Borel e agravantes como meio cruel, motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, relação de madrasta e o fato de a vítima ser menor de 14 anos. A pena pode chegar a 40 anos de prisão. A mulher foi conduzida inicialmente à carceragem da corporação.

No sábado (22), em audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O Tribunal de Justiça do DF informou que a suspeita foi encaminhada à Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia. O caso segue sob investigação.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio no pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

OPERAÇÃO PROTEÇÃO

PF prende dois homens por armazenarem conteúdo de abuso sexual infantojuvenil na Grande Belém

As prisões ocorreram dentro de mais uma fase da operação “Proteção”, voltada ao enfrentamento de crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet

27.11.25 12h57

POLÍCIA

Operação prende 11 integrantes de organização criminosa no Pará e em mais dois estados

Segundo o delegado Vitor Fontes, os suspeitos atuavam diretamente em crimes como tráfico de drogas, extorsões e atentados contra a vida de agentes de segurança pública

27.11.25 12h22

POLÍCIA

Homem morre após confronto com a Polícia Militar no Marajó

O suspeito possuía diversas passagens pela justiça, incluindo roubo qualificado com uso de arma de fogo e tentativa de homicídio por motivo fútil

27.11.25 11h51

POLÍCIA

Motorista é baleado após caminhão-baú com hortifrúti ser metralhado em Barcarena

Segundo a Polícia Militar, o automóvel, que da Ceasa com destino a Moju, foi alvejado pelo menos nove vezes, sendo que um dos tiros atingiu a perna do motorista

27.11.25 10h50

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Trabalhadores ficam feridos após caírem de caminhão em Ananindeua

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o caso para socorrer a dupla

27.11.25 10h16

DUPLO HOMICÍDIO

Casal sequestrado é encontrado morto com sinais de violência em Anapu

Os corpos foram localizados na manhã desta quarta-feira (26)

26.11.25 13h15

CRIME

Foragida por assassinar o marido no Pará é presa ao matar enteada enforcada no Distrito Federal

Iraci Bezerra dos Santos Cruz, de 43 anos, confessou o crime contra a criança

26.11.25 10h51

POLÍCIA

'Irmão Metralha' é encontrado morto em São Miguel do Guamá; polícia trata caso como homicídio

Trabalhadores de uma cerâmica, que fica próxima de onde estava o cadáver, relataram ter escutado três disparos de arma de fogo na noite anterior

27.11.25 9h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda