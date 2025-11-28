Princípio de incêndio é registrado em ônibus na Ceasa, em Belém

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta sexta-feira (28) em um ônibus que trafegava na área da feira da Ceasa, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Vídeos feitos por pessoas que passavam pelo local mostram uma grande quantidade de fumaça saindo da parte traseira do coletivo. O motorista utilizou o extintor para controlar a situação. Não há registro de feridos.

De acordo com relatos de testemunhas, o incidente ocorreu por volta das 6h30 e causou susto entre os passageiros e feirantes que estavam na região. A fumaça se espalhou rapidamente, levando algumas pessoas a descerem do veículo.

Em nota enviada à Redação Integrada, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) informou que o ônibus envolvido pertence a uma empresa associada e apresentou uma falha pontual no sistema de turbocompressor do motor. “Houve pequeno vazamento de óleo lubrificante que atingiu o sistema de escape aquecido, gerando intensa fumaça, sem ocorrência de fogo ou chamas no veículo. Após a evaporação do óleo, a fumaça cessou, o ônibus foi rebocado para a garagem e passou por manutenção corretiva”, destacou.

O sindicato ressaltou que a frota recebe manutenção preventiva e corretiva regular, seguindo as recomendações dos fabricantes de chassis e motores. Ainda conforme a Setransbel, atualmente, cerca de 1.100 ônibus circulam diariamente por Belém, percorrendo aproximadamente 250 mil quilômetros. De acordo com a Setransbel, ocorrências mecânicas como a registrada nesta manhã representam pouco mais de 1% da frota em operação.