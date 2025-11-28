Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Princípio de incêndio é registrado em ônibus na Ceasa, em Belém

O sinistro foi registrado na manhã desta sexta-feira (28)

O Liberal
fonte

Princípio de incêndio é registrado em ônibus na Ceasa, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta sexta-feira (28) em um ônibus que trafegava na área da feira da Ceasa, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Vídeos feitos por pessoas que passavam pelo local mostram uma grande quantidade de fumaça saindo da parte traseira do coletivo. O motorista utilizou o extintor para controlar a situação. Não há registro de feridos.

De acordo com relatos de testemunhas, o incidente ocorreu por volta das 6h30 e causou susto entre os passageiros e feirantes que estavam na região. A fumaça se espalhou rapidamente, levando algumas pessoas a descerem do veículo.

Em nota enviada à Redação Integrada, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) informou que o ônibus envolvido pertence a uma empresa associada e apresentou uma falha pontual no sistema de turbocompressor do motor. “Houve pequeno vazamento de óleo lubrificante que atingiu o sistema de escape aquecido, gerando intensa fumaça, sem ocorrência de fogo ou chamas no veículo. Após a evaporação do óleo, a fumaça cessou, o ônibus foi rebocado para a garagem e passou por manutenção corretiva”, destacou.

O sindicato ressaltou que a frota recebe manutenção preventiva e corretiva regular, seguindo as recomendações dos fabricantes de chassis e motores. Ainda conforme a Setransbel, atualmente, cerca de 1.100 ônibus circulam diariamente por Belém, percorrendo aproximadamente 250 mil quilômetros. De acordo com a Setransbel, ocorrências mecânicas como a registrada nesta manhã representam pouco mais de 1% da frota em operação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incêndio em ônibus
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME

Dupla que assaltou lavanderia no Umarizal é capturada horas depois na Terra Firme

Foram recuperados dois veículos e um aparelho celular

30.11.25 10h16

FLAGRANTE

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo especializado em furtos de carro

Homem está solto após pagamento de fiança, ele nega as acusações

30.11.25 8h50

APREENSÃO

Cerca de 35 tabletes de maconha são localizados por cão farejador em ônibus na BR-155, em Marabá

A ação ocorreu na tarde deste sábado (29), após fiscalização da PRF e PM

29.11.25 19h53

MORTE

Ciclista morre ao ser atingido por carreta na PA-136, que liga Castanhal a Terra Alta

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (29)

29.11.25 19h10

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FLAGRANTE

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo especializado em furtos de carro

Homem está solto após pagamento de fiança, ele nega as acusações

30.11.25 8h50

MORTE

Mulher tem a cabeça esmagada por caminhão em acidente na BR-316, em Marituba

A vítima e o companheiro estavam em uma bicicleta, na manhã deste sábado (29), quando tudo ocorreu

29.11.25 16h07

CRIME

Dupla que assaltou lavanderia no Umarizal é capturada horas depois na Terra Firme

Foram recuperados dois veículos e um aparelho celular

30.11.25 10h16

PEDIDO DE JUSTIÇA

Morte de Cleide Moraes completa 4 anos e 'sociedade cobra resposta', diz filha da vítima

Atualmente, o acusado do crime, Victor Hugo dos Reis ​Morais, responde em liberdade

24.07.24 17h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda