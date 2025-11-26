Casal preso por morte de empresário é novamente apontado em latrocínio que vitimou irmãos em Tucumã

A Polícia Civil de Tucumã cumpriu, na manhã de terça-feira (25), novos mandados de prisão preventiva contra Wanderson Silva de Sousa e Gigliola Sena Silva, casal que já estava detido pela morte do empresário e contador Victor Augusto da Rocha Arnaud, em Xinguara. Agora, eles também são apontados como principais suspeitos do latrocínio que vitimou os irmãos Júlio César da Silva, 62 anos, e Vera Regina da Silva, 65, encontrados mortos em avançado estado de decomposição no dia 15 de outubro, na residência onde moravam.

As investigações revelaram indícios robustos da participação do casal no crime. Câmeras de segurança flagraram o veículo utilizado por eles chegando à casa das vítimas na noite de 12 de outubro. A equipe policial analisou mais de 100 horas de imagens, traçando todo o trajeto percorrido pelos suspeitos até Ourilândia do Norte, onde se esconderam em uma residência no setor Novo Horizonte.

Com apoio de sistemas de monitoramento eletrônico, foi possível identificar o carro pela leitura dos radares da PA-279. A proprietária confirmou que havia emprestado o veículo ao casal entre os dias 12 e 13 de outubro. Os investigadores também constataram que Wanderson e Gigliola retornaram ao local do crime duas vezes no dia 13.

Durante a fuga, os suspeitos chegaram a enviar mensagens para familiares usando os celulares das vítimas, numa tentativa de simular que os irmãos estavam vivos. O conteúdo demonstrava conhecimento da rotina do professor Júlio César e da servidora da saúde Vera Regina, que atuava há quase 40 anos no município.

Laudos do Centro de Perícias Científicas apontaram que os irmãos morreram em decorrência de choque hemorrágico provocado por cortes profundos no pescoço.

A polícia segue investigando para localizar objetos subtraídos da casa das vítimas e aguarda novos depoimentos dos suspeitos, além do cumprimento de outras medidas cautelares.

O casal já respondia por outro homicídio de grande repercussão: o do empresário Victor Arnaud, desaparecido em 30 de outubro e encontrado enterrado no quintal de casa. Vestígios de violência foram identificados na residência, e o veículo do contador foi localizado no Maranhão em posse dos suspeitos.