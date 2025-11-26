Capa Jornal Amazônia
Mais de 1,6 kg de maconha são apreendidos e jovem é presa em Parauapebas

A Polícia Civil investiga quem é o real proprietário do entorpecente e se há ligação com grupos criminosos que atuam na cidade

O Liberal
fonte

Mais de 1,6 kg de maconha são apreendidos e jovem é presa em Parauapebas. (Reprodução/ Correio de Carajás)

Mais de 1,6 kg de maconha foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (26) em Parauapebas, no sudeste paraense. A Polícia Militar prendeu Wherica Tainan dos Santos, 23 anos, suspeita de tráfico de drogas, após uma denúncia anônima indicar que entorpecentes estariam escondidos em uma casa na rua Princesa Isabel.

Ao chegarem ao endereço, os policiais foram recebidos pelo companheiro da jovem, que autorizou a entrada e disse desconhecer qualquer atividade ilícita no imóvel. Minutos depois, Wherica se apresentou e, segundo a PM, admitiu que guardava a droga para outra mulher, cuja identidade não foi revelada.

Ela levou os agentes até o quarto de visitas, onde 16 barras de maconha, totalizando 1.615 gramas, estavam escondidas dentro de uma sacola plástica colocada sob um travesseiro.

Wherica foi conduzida à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil. O companheiro também acompanhou a equipe para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil investiga quem é o proprietário do entorpecente e se há ligação com grupos criminosos que atuam na cidade, segundo informações do site Correio de Carajás.

.
