PC confisca 40 kg de drogas e prende homem em flagrante em Parauapebas

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil no início da tarde desta segunda-feira (24) em Parauapebas, no sudeste do Pará, pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Os agentes encontraram 40 quilos de entorpecentes no interior do imóvel do investigado.

A ação aconteceu por meio da Superintendência Regional de Carajás de forma integrada com a Seccional Urbana e com a Delegacia de Homicídios (DH) de Parauapebas. O delegado João Abel Mattos, titular da Superintendência Regional de Carajás, disse que a PC havia recebido uma informação que indicava um possível local que era utilizado para o armazenamento de drogas.

“A partir dessa notícia, iniciamos a vigilância no endereço informado e, no local, conseguimos avistar um homem portando duas sacolas. Nós o abordamos, realizamos uma busca pessoal e localizamos substâncias entorpecentes no interior das sacolas. Imediatamente ele recebeu voz de prisão em flagrante e, ao ser questionado, admitiu que havia mais drogas no interior da casa”, detalhou.

Em seguida, os policiais procederam à busca no imóvel, onde encontraram cerca de 40 kg drogas, sendo 28 deles de maconha, 8 quilos de crack e 3 de cocaína, além de balanças de precisão e materiais utilizados para embalar os entorpecentes. “A casa estava desabitada, funcionando exclusivamente como ponto de armazenamento de drogas. As investigações também apontaram que o entorpecente tinha origem no estado do Maranhão, o que caracteriza tráfico interestadual de drogas. A quantidade de substância apreendida representa um expressivo golpe contra o tráfico de drogas na região de Carajás”, continuou o delegado.

O preso e todo o material apreendido foram apresentados na Seccional Urbana de Parauapebas para a lavratura dos procedimentos legais cabíveis.