Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Com passagem por homicídio em Minas Gerais, homem é morto a tiros nos fundos de residência no Pará

Dois suspeitos que estavam em uma motocicleta cometeram o crime. Eles conseguiram fugir e ainda não foram localizados.

O Liberal
fonte

Com passagem por homicídio em Minas Gerais, homem é morto a tiros nos fundos de residência no Pará. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem foi assassinado na manhã desta quarta-feira (26) nos fundos de uma casa localizada na avenida 19, no bairro Cidade Nova, em Palestina do Pará, no sudeste do estado. A vítima, identificada como Jacson de Oliveira Junior, 25 anos, foi morta a tiros enquanto conversava com outras pessoas no quintal do imóvel.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 9h20 após moradores relatarem a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Jacson caído, debruçado no chão, já sem vida e com várias perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

Testemunhas informaram que dois homens chegaram em uma motocicleta ainda não identificada, desceram do veículo e se aproximaram da vítima. Um deles efetuou os disparos e, logo depois, a dupla fugiu tomando rumo desconhecido. A polícia não forneceu detalhes sobre como os assassinos conseguiram acessar o quintal do imóvel.

VEJA MAIS

image Procurado por tentativa de homicídio é preso em Óbidos
A prisão ocorreu durante diligência de rotina, em abordagem a uma embarcação que navegava pelo Rio Amazonas

image Vídeo mostra suspeita de matar PM com facada chegando à casa da vítima em Marabá
O crime ocorreu na noite de terça-feira (25) na Folha 20, no Núcleo Nova Marabá

Familiares disseram não saber quem teria cometido o crime. O padrasto da vítima contou à polícia que Jacson havia chegado recentemente ao município e que cumpriu pena em regime fechado por um homicídio registrado em Mutum (MG). Ele relatou ainda que, dias após ser colocado em liberdade, criminosos tentaram matar o enteado, o que pode ter motivado sua vinda para o Pará.

A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Civil, que fez os levantamentos iniciais e solicitou o apoio da Polícia Científica de Marabá para a perícia e remoção do corpo. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia.

A Polícia Civil abriu um inquérito e deverá ouvir testemunhas para tentar esclarecer a motivação e identificar os autores do homicídio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio

palestina do pará

homem morto a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

OPERAÇÃO PROTEÇÃO

PF prende dois homens por armazenarem conteúdo de abuso sexual infantojuvenil na Grande Belém

As prisões ocorreram dentro de mais uma fase da operação “Proteção”, voltada ao enfrentamento de crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet

27.11.25 12h57

POLÍCIA

Operação prende 11 integrantes de organização criminosa no Pará e em mais dois estados

Segundo o delegado Vitor Fontes, os suspeitos atuavam diretamente em crimes como tráfico de drogas, extorsões e atentados contra a vida de agentes de segurança pública

27.11.25 12h22

POLÍCIA

Homem morre após confronto com a Polícia Militar no Marajó

O suspeito possuía diversas passagens pela justiça, incluindo roubo qualificado com uso de arma de fogo e tentativa de homicídio por motivo fútil

27.11.25 11h51

POLÍCIA

Motorista é baleado após caminhão-baú com hortifrúti ser metralhado em Barcarena

Segundo a Polícia Militar, o automóvel, que da Ceasa com destino a Moju, foi alvejado pelo menos nove vezes, sendo que um dos tiros atingiu a perna do motorista

27.11.25 10h50

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Trabalhadores ficam feridos após caírem de caminhão em Ananindeua

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o caso para socorrer a dupla

27.11.25 10h16

DUPLO HOMICÍDIO

Casal sequestrado é encontrado morto com sinais de violência em Anapu

Os corpos foram localizados na manhã desta quarta-feira (26)

26.11.25 13h15

CRIME

Foragida por assassinar o marido no Pará é presa ao matar enteada enforcada no Distrito Federal

Iraci Bezerra dos Santos Cruz, de 43 anos, confessou o crime contra a criança

26.11.25 10h51

POLÍCIA

'Irmão Metralha' é encontrado morto em São Miguel do Guamá; polícia trata caso como homicídio

Trabalhadores de uma cerâmica, que fica próxima de onde estava o cadáver, relataram ter escutado três disparos de arma de fogo na noite anterior

27.11.25 9h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda