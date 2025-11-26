Com passagem por homicídio em Minas Gerais, homem é morto a tiros nos fundos de residência no Pará

Um homem foi assassinado na manhã desta quarta-feira (26) nos fundos de uma casa localizada na avenida 19, no bairro Cidade Nova, em Palestina do Pará, no sudeste do estado. A vítima, identificada como Jacson de Oliveira Junior, 25 anos, foi morta a tiros enquanto conversava com outras pessoas no quintal do imóvel.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 9h20 após moradores relatarem a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Jacson caído, debruçado no chão, já sem vida e com várias perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

Testemunhas informaram que dois homens chegaram em uma motocicleta ainda não identificada, desceram do veículo e se aproximaram da vítima. Um deles efetuou os disparos e, logo depois, a dupla fugiu tomando rumo desconhecido. A polícia não forneceu detalhes sobre como os assassinos conseguiram acessar o quintal do imóvel.

Familiares disseram não saber quem teria cometido o crime. O padrasto da vítima contou à polícia que Jacson havia chegado recentemente ao município e que cumpriu pena em regime fechado por um homicídio registrado em Mutum (MG). Ele relatou ainda que, dias após ser colocado em liberdade, criminosos tentaram matar o enteado, o que pode ter motivado sua vinda para o Pará.

A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Civil, que fez os levantamentos iniciais e solicitou o apoio da Polícia Científica de Marabá para a perícia e remoção do corpo. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia.

A Polícia Civil abriu um inquérito e deverá ouvir testemunhas para tentar esclarecer a motivação e identificar os autores do homicídio.