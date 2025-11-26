Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Procurado por tentativa de homicídio é preso em Óbidos

A prisão ocorreu durante diligência de rotina, em abordagem a uma embarcação que navegava pelo Rio Amazonas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra agentes Base Integrada Fluvial Candiru com o suspeito detido. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Um homem procurado pelo crime de tentativa de homicídio foi preso por agentes da Base Integrada Fluvial Candiru na manhã desta quarta-feira (26/11) em Óbidos, no oeste paraense. A prisão ocorreu durante diligência de rotina, em abordagem a uma embarcação que navegava pelo Rio Amazonas. As autoridades não deram detalhes do crime pelo qual o suspeito responde. 

O homem foi identificado na embarcação “Ferry Boat Imperador”, que saíra de Manaus, capital do Amazonas, com destino ao município de Alenquer, no Pará. Durante as revistas pessoais, foram confirmadas as informações do mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Jacareacanga, município do sudoeste paraense. O investigado foi conduzido para procedimentos cabíveis e já se encontra à disposição da Justiça.

O cumprimento da ordem judicial pelas equipes de segurança pública reitera o trabalho contínuo de fiscalização e abordagem a embarcações em rios do Pará, garantindo o cumprimento da lei, a desarticulação de ações criminosas e a segurança da população em comunidades próximas a essas áreas fluviais. 

Para o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, a prisão demonstra a seriedade do Estado no enfrentamento à criminalidade. “Esta ação demonstra a importância crucial da Base Fluvial no combate à criminalidade, garantindo o cumprimento da lei, a proteção da sociedade que mora ou utiliza os rios como rota de transporte, e reforça o compromisso com a segurança pública em todas as regiões do Pará. A presença e atuação efetiva da Base 'Candiru' têm sido indispensáveis para a identificação de pessoas envolvidas em alguma prática criminosa e que de alguma forma estejam fugindo da Justiça, e ainda para prender em flagrante aqueles que insistem em cruzar os rios com materiais ilícitos, como para o tráfico de drogas”, ressaltou.

