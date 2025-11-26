PRF apreende caminhão com carga ilegal de madeira na BR-230, Marabá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta terça-feira (25), no quilômetro 280 da BR-230, um caminhão que realizava o transporte ilegal de madeira serrada.

Segundo a PRF, o flagrante ocorreu por volta das 18h30. Durante a fiscalização, foi verificado que o condutor estava transportando aproximadamente 42 m³ de madeira serrada. Depois de feita a verificação de toda a carga e documentos, foram encontradas divergências significantes de volume, ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal.

Diante dos fatos, o veículo e a carga de produto florestal foram encaminhados para a Secretaria de Agricultura de Marabá e ficarão à disposição do SEMMA para os procedimentos cabíveis.

Punição

A Lei nº 9605/98, conhecida como a Lei de Crimes Ambientais, define pena de seis meses a um ano de prisão e pagamento de multa para quem cometer esse crime ambiental. Pela lei, é proibido o comércio de madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal sem licença, inclusive para o transporte e armazenamento.