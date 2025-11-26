Tentativa de homicídio deixa duas pessoas baleadas em Castanhal na noite desta quarta (26)

Duas pessoas foram baleadas na noite desta quarta-feira (26) nas proximidades do Ginásio do Parque dos Buritis, em Castanhal, no nordeste do Pará. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

Segundo informações do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), por volta das 20h, equipes das viaturas 0507 e 052 foram acionadas após denúncias de disparos de arma de fogo na área. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que as vítimas já haviam sido socorridas para unidades de saúde da cidade.

No Hospital Municipal de Castanhal, os agentes foram informados de que Carlos Eduardo havia sido atingido por um disparo no peito. Ele foi levado ao hospital por uma vizinha e permanece internado sob cuidados médicos.

A segunda vítima, Adriane da Silva Trindade, foi localizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela apresentava um ferimento de tiro na região do rosto, estava consciente e recebia atendimento da equipe médica.

Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta chegaram ao Parque dos Buritis com o objetivo de matar Carlos Eduardo, que jogava bola na quadra do local. Ao tentar fugir, ele foi perseguido e alvejado pelos suspeitos. Adriane, segundo a PM, teria sido atingida acidentalmente durante a ação criminosa.

As guarnições seguem em diligências para tentar localizar os autores dos disparos.