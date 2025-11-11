Duas pessoas são baleadas em tentativa de homicídio em Mocajuba; suspeitos trocaram tiros com a PM

Uma mulher identificada como Elaine Costa do Carmo foi baleada na região do abdômen durante uma tentativa de homicídio registrada na tarde de domingo (9), no município de Mocajuba, localizado no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 12h, no Bar do Toninho, situado na travessa do Rosário, no bairro do Arraial.

De acordo com o relatório da PM, duas motocicletas, cada uma com dois ocupantes, chegaram ao local. Um dos suspeitos, identificado como Danilo, vulgo “Periquitinho”, teria efetuado diversos disparos contra Janderson Fernandes Castelo Branco, atingindo também Elaine, que estava em frente ao estabelecimento.

A mulher foi socorrida e encaminhada para a região metropolitana de Belém, onde passou por cirurgia e está fora de perigo, conforme informou a Polícia Militar. Já Janderson foi atingido no pé e também recebeu atendimento médico.

Logo após o crime, viaturas do 32º Batalhão da PM iniciaram buscas pelos autores. Durante as diligências, outra guarnição foi alvo de disparos feitos por suspeitos em uma motocicleta preta, modelo Bros 150. Os militares reagiram e houve troca de tiros, mas os atiradores conseguiram fugir para uma área de mata, abandonando o veículo.

A motocicleta, segundo a PM, havia sido roubada no município de Baião, no dia 4 de novembro. As equipes da PM de Mocajuba, Baião e Vila do Carmo seguem em diligências para capturar os envolvidos.

Em nota, a Polícia Civil informou que “um inquérito foi instaurado para a apuração do caso e investigações seguem em andamento para identificar e prender os envolvidos na tentativa de homicídio. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração”.