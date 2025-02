Cinco pessoas são baleadas em praça no Marajó; suspeito morre em confronto com a PM

Pelo menos cinco pessoas foram baleadas na Praça do Veterano, em Bagre, no Arquipélago do Marajó, no domingo (16/2). A princípio, o autor dos disparos teria um histórico de desentendimentos com uma das vítimas. Ele foi morto em confronto com a Polícia Militar.

Segundo o portal Notícia Marajó, a PM informou que o suspeito se escondeu em um sítio após cometer o crime. Os militares foram ao local e, assim que chegaram lá, cercaram a residência. No entanto, os agentes de segurança teriam sido recebidos com disparos. A polícia então revidou e baleou o homem duas vezes. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Bagre, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, o homem que foi morto após trocar tiros com a PM era suspeito de cometer tentativa de homicídio contra quatro pessoas. Durante o crime, a quinta pessoa foi atingida. Com o homem, os militares apreenderam um revólver e uma munição deflagrada e duas intactas do mesmo calibre. Ainda conforme o portal Notícia Marajó, uma das vítimas dos disparos foi baleada no abdômen, enquanto as demais foram atingidas nos braços, pernas e costas. Todas elas foram encaminhadas ao hospital e não correm risco de vida.

“A Polícia Civil informa que um homem morreu após confronto com a Polícia Militar. As vítimas baleadas pelo suspeito foram encaminhadas para atendimento médico. Uma arma de fogo e munições foram apreendidas. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. O caso está sendo investigado pela delegacia de Bagre", comunicaram.