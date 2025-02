Homem é morto com enxadada no pescoço em Eldorado do Carajás; polícia prende irmão como suspeito

Wesley Brandão Rodrigues foi morto com um golpe de enxada no pescoço na madrugada de sábado (15/20, na Vila Peruana, Vicinal Ponta da Mata, zona rural de Eldorado do Carajás, sudeste do Pará. O irmão dele, Wanderson Brandão Rodrigues, foi preso por suspeita de matar a vítima após uma discussão.

Segundo o portal Correio de Carajás, a Polícia Civil foi informada sobre o ocorrido pela Polícia Militar por volta de 1h. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a morte de Wesley.

Ainda conforme o Correio, os irmãos discutiram e entraram em luta corporal até que Wanderson golpeou Wesley na parte posterior do pescoço. A vítima morreu na hora. A PM e a PC realizaram buscas pelo suspeito na região e o encontraram em uma casa vizinha. O homem foi preso e encaminhado à delegacia, onde está sob custódia judicial.

A Polícia Civil informou que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à delegacia de Eldorado dos Carajás, onde foi preso em flagrante por homicídio. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações