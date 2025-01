Homem é preso por matar irmão a pauladas no 'Beco da Paz', no Pará

Ronaison Ferreira Marques foi morto a pauladas no fim da noite de domingo (12/1), no Beco da Paz, que fica no bairro São Francisco, em Oriximiná, oeste do Pará. O principal suspeito de cometer o crime é o irmão dele, Robenilson Ferreira Marques, que está preso. Por enquanto, as motivações do crime não foram esclarecidas.

Por volta das 23h, uma guarnição do 41º Batalhão de Polícia Militar (41º BPM) foi informada sobre um suposto homicídio ocorrido nas proximidades da travessa Gabriel Guerreiro. Após a PM chegar no local, vizinhos apontaram Robenilson como o autor do crime.

De acordo com a polícia, o corpo da vítima foi encontrado no quintal de uma casa, com sinais de trauma na região da cabeça provocados por um pedaço de madeira. Com isso, a polícia prendeu Robenilson em flagrante.

O Corpo de Bombeiros removeu o corpo da vítima. Testemunhas, juntamente com o preso, foram encaminhadas até a Unidade Integrada de Polícia (UIP) de Oriximiná. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.