Irmão mata outro a tiros e facadas na frente dos sobrinhos no Pará

Antônio de Araújo Souza, 40 anos, foi morto a facadas na noite da última quinta-feira (22) em uma fazenda, na vila Bom Jardim, em Pacajá, sudoeste do Pará. O suspeito do crime, Genis de Araújo Souza, 30 anos, é irmão da vítima. Ele conseguiu fugir sem deixar pistas. Guarnições da Polícia Militar estiveram no local do ocorrido, onde encontraram os sobrinhos, de 10 e 14 anos, dos envolvidos no caso. Eles relataram que viram o mome​​nto em que os tios chegaram com sinais de embriaguez e uma discussão teve início.

Ainda de acordo com informações dos sobrinhos repassadas à polícia, minutos depois eles ouviram barulho de tiros. Os militares conseguiram checar que a arma se tratava de uma espingarda calibre 20, a qual foi encontrada ao lado do corpo da vítima. No local do crime, além da perfuração do tiro, o corpo de Antônio apresentava golpes de faca, de acordo com a polícia.

Após o assassinato do próprio irmão, Genis conseguiu fugir tomando rumo desconhecido. Acompanhados dos pais, os sobrinhos que presenciaram tudo prestaram depoimento à Polícia Civil, que investiga o caso.

As equipes policiais estiveram no local do crime para dar andamento aos procedimentos de análise e remoção do cadáver. Buscas estão sendo feitas na tentativa de localizar e prender o suspeito. Informações que ajudem a polícia a encontrar o paradeiro dele podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).