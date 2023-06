Jovem de 22 morre após receber descarga elétrica em Ananindeua

Julio Carlos dos Santos Ferreira, 22 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica, na manhã desta sexta-feira (23), na Rua 1º de Maio, bairro do Aurá, em Ananindeua, na Grande Belém. Informações preliminares dão conta de que ele, supostamente, estaria fazendo uma ligação clandestina – conhecido popularmente como gato de energia elétrica – quando morreu. Entretanto, a polícia não confirmou essa hipótese.

Segundo o relato policial, militares do 30º Batalhão, responsável pelo policiamento na área, foram comunicados sobre um acidente no local. Ao chegar na via, a polícia se deparou com o rapaz desacordado entre a calçada e o asfalto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte de Julio.

A PM isolou a área até que o corpo fosse removido pela Polícia Científica. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.