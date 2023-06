Menina morre após sofrer descarga elétrica enquanto mexia celular ligado na tomada; entenda o risco

Uma jovem morreu, no último domingo (18), após receber um choque elétrico enquanto usava o celular plugado na tomada. A adolescente, chamada Laisa Sofia da Silva Teixeira, tinha 12 anos de idade. A ocorrência ocorreu na zona rural do município de Colônia do Piauí (PI).

Segundo testemunhas, o plugue do carregador derreteu devido à descarga elétrica. Laisa foi imediatamente levada por familiares a um hospital local e posteriormente transferida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Oeiras. No entanto, mesmo com os esforços para salvá-la, ela não sobreviveu.

Com a morte de Laisa, a Prefeitura de Colônia do Piauí decidiu suspender as aulas nas escolas municipais nesta segunda-feira (19). O trágico incidente levou as autoridades a aumentar a conscientização sobre os riscos associados ao uso de dispositivos eletrônicos conectados a fontes de energia.

Quais os riscos de usar o celular ligado na tomada?

A prática de utilizar o celular conectado à tomada, por exemplo, é muito comum e pode causar acidentes gravíssimos e até mesmo fatais. A mesma recomendação é válida ao deixar o celular carregando em superfícies que são consideradas inflamáveis, fáceis de propagar chamas, como cama, sofá e almofadas.

Confira algumas dicas:

- É importante usar cabos originais e ficar atento ao seu estado. Antes de conectá-los a uma tomada, certifique-se de que não estejam danificados e que a fiação interna não esteja exposta. Se estiverem, descarte-os adequadamente;

- Evite usar adaptadores e extensões. Os populares adaptadores em “T” ou multitomadas, pois aumentam o risco de sobrecarga das tomadas e, consequentemente, de acidentes elétricos.

- Use carregadores originais de fabricantes autorizados. Carregadores sem marca podem causar danos elétricos, como curtos-circuitos e incêndios;

- Água e celular não combinam. A água atua como condutora de eletricidade, por isso é fundamental evitar o uso do celular em ambientes com vapor d’água, como banheiros;

- Leve seu aparelho a um serviço técnico autorizado caso apresente algum problema ou entre em contato com água. Nunca tente abri-lo você mesmo;

- Evite carregar seu telefone em instalações elétricas antigas. Siga as normas de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

- Supervisione o uso de telefones celulares por crianças para garantir que essas precauções sejam seguidas;

- Seguindo essas orientações, você pode reduzir o risco de acidentes e garantir o uso seguro do celular.