Homem morre com descarga elétrica ao tentar furtar fios de cobre em Belém

Após levar uma descarga elétrica enquanto tentava furtar fios de cobre, um homem com prenome Franciscomorreu, na manhã desta sexta-feira (16), na passagem Tancredo Neves, entre Avenida Pedro Álvares Cabral e Rodovia Arthur Bernardes, no bairro do Telégrafo, em Belém. De acordo com informações preliminares, seria uma pessoa em situação de rua. Entretanto, essa informação não foi citada pela Polícia Civil do Pará, que confirmou a ocorrência.

A informação de que um corpo tinha sido encontrado no local foi repassada ao Centro Integrado de Operações (Ciop) por volta de 6h45. O homem foi encontrado caído em uma calçada perto de um poste de energia elétrica com marcas de sangramento intenso.

Policiais militares estiveram no local, assim como peritos criminais da Polícia Científica do Pará, que realizaram a perícia e a remoção do cadáver.

A Polícia Civil do Pará informou que a Divisão de Homicídios esteve presente no local para fazer os primeiros levantamentos. E que "a vítima realizava furto de fios de cobre nas caixas de energia do local, quando recebeu uma descarga elétrica e não resistiu.".